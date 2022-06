Una conmovedora historia. Cuando un adolescente tiene 14 años su única prioridad debe ser sacar buenas calificaciones en el colegio y no preocuparse con la posibilidad de perder una de sus extremidades. Daliana recibió tal noticia a esa edad e hizo hasta lo imposible para evitarlo, pero esto de igual manera se dio. A sus 22 años, la joven venezolana brilla con luz propia y aconseja a los jóvenes a no caer en la depresión pese a la adversidades.

MIRA TAMBIÉN | Escándalo en Reino Unido: dos hombres descubren que estuvieron casados con la misma mujer al mismo tiempo

Desde los 14 años, Daliana, una joven venezolana que vive en España, fue diagnosticada de un cáncer llamado sarcoma sinovial en el pie izquierdo. En una publicación antigua en Instagram, la fémina contó que recibió todo tipo de tratamientos en su país como en la ciudad de Barcelona.

“Es algo muy rudo, muy fuerte porque no se trata solo de una uña del pie que quitas y crece, es un pie, es mi pie, pero no siempre uno se puede aferrar a algo y lo consigue de por vida. A veces hay que ceder para que el árbol de nuestras vidas dé frutos y creo que me llegó el momento de ceder, de dar el brazo a torcer para florecer”, se lee en el post.

Según contó en TikTok, la joven hizo hasta lo imposible para evitarlo, salió de Venezuela en busca de más opiniones de especialistas, pero el milagro no llegó y sufrió la amputación de su pierna en el 2021 tras ocho años de lucha contra el cáncer.

La vida sigue

A sus 22 años, Daliana sabe que la vida no será fácil de ahora en adelante, pero no se amilana ante los retos y, según precisó, será feliz con lo que tiene. El video tuvo un gran alcance en TikTok y esto se ve reflejado en sus cifras: más de 800 mil reproducciones desde el 26 de junio.

El Cáncer ha sido mi mayor maestro. Llegamos al punto de preguntarme “Daliana, el pie o tu vida?



Aquí la respuesta. pic.twitter.com/NhTybrOF2K — la china de titanio🥀 (@Flor0fParchita) June 11, 2021

La historia de la joven venezolana ha conmovido e inspirado a miles de personas, quienes constantemente le envían mensajes de aliento y la catalogan como una auténtica guerrera por no caer en la depresión y seguir sonriéndole a la vida.

Síguenos en nuestras redes sociales: