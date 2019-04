Abuela chilena de 95 años se declara fan de "Game of Thrones" y no quiere morir antes de ver el final Eleonora Quiroz está esperando con ansias el estreno de la temporada final de "Game of Thrones" y así saber que sucederá con su personaje favorito Daenerys Targeryen. Esta es su historia.

Game of Thrones Este 14 de abril empezará la octava y última temporada de 'Game of Thrones'. (Foto: HBO)