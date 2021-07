Lola Virginia Benigno Malay es una abuelita de 100 años que recientemente tuvo un reencuentro de Zoom con sus compañeros de la Escuela de Enfermería de la UP PGH, donde había estudiado hace más de 80 años. Las imágenes se hicieron virales por el tierno hecho.

Ahora, Lola no es otra que la hermana mayor del exsecretario de prensa y periodista Teodoro Benigno y madre del ex ejecutivo de Sony Music Tato Malay. En las fotos publicadas por este último, Lola Virgie parece bastante absorta en el evento de reunión virtual que estaba viendo en la tablet de su hijo.

Un par de auriculares le permitieron escuchar mejor lo que sucedía durante la llamada de tres horas, misma que se desarrolló desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Tato no tuvo mejor idea que tomarle las fotos a su abuela y publicarlas en Facebook.

Lola Virginia siempre recibió la ayuda de su hijo Tato, quien fue el responsable de las fotos que se hicieron viral en las redes (Foto: Facebook)

Su sobrino, Ethan Cerrado, quien es gerente regional de Zoom en Manila, vio la publicación que finalmente llegó a la bandeja de entrada del CEO y fundador de Zoom, Eric Yuan. Lola Virgie se sorprendió cuando un paquete de Zoom de Hong Kong llegó a su casa el viernes pasado. Contenía un par de camisetas, un cuaderno y una taza, todos con el logotipo de Zoom.

Para que Zoom supiera que se recibió el paquete, Tato tomó una foto de su madre con la camisa y sosteniendo la taza, y la publicó en línea. Las reuniones de ex alumnos de la UP PGH School of Nursing siempre fueron ocasiones especiales para Lola Virgie.

Antes de la pandemia, siempre se aseguraba de no perderse ninguno. La última vez que asistió a la reunión fue en 2019; en ese entonces ya tenía 98 años. “Incluso a su edad, la llevaría a la reunión porque insistía en asistir”, dice Tato. El Hospital General UP Philippine era el lugar donde se llevarían a cabo las reuniones.

El CEO de Zoom de Hong Kong le envió una serie de regalos por la tierna historia de Lola (Foto: Facebook)

Las reuniones siempre fueron muy concurridas. Siempre se cantaba y bailaba mucho, se comía y todos se ponían al día conversando. No hubo reunión el año pasado debido a las restricciones del coronavirus. Pero este año, los organizadores se propusieron tener uno, aunque solo sea en el espacio virtual.

De todas las enfermeras que asistieron al evento Zoom, Lola Virgie fue la alumna de mayor edad. “Tuvieron que montar todo para ella, porque era una de las homenajeadas, siendo la mayor”, añadió Tato. La centenaria dice que solo tuvo una compañera de la Escuela de Enfermería de la UP PGH que también pudo asistir; ella tiene 96 años.

La mayoría de los asistentes eran de los grupos más jóvenes, y muchos de ellos eran estudiantes de Lola Virgie. “La mayoría de mis compañeros de clase en St. Paul, mi escuela secundaria y PGH han fallecido. Aproximadamente 45 de ellos ya fallecieron. Normalmente rezo por ellos y los sigo contando“, comentó en una entrevista.

TE PUEDE INTERESAR