Adolescente despierta creyendo que todos los días es 11 de junio y su memoria se 'reinicia' cada dos horas

Nadie se explica lo que sucede, pero lo que sí saben es que un golpe en la cabeza fue lo peor que le pudo pasar. Este es el extraño caso de Riley Horner, una adolescente estadounidense de 16 años que vive a diario una verdadera pesadilla. Su historia ha dado la vuelta al mundo esta semana luego que se difundiera la información que también se ha viralizado en YouTube, ¿qué sucedió?

El pasado 11 de junio, ella sufrió una lesión traumática en la cabeza durante una clase de danza y desde ese día tiene una amnesia que no le permite retener en la memoria lo sucedido hace más de dos horas. Además, cada mañana al despertar cree que está en esa fecha.

"Tengo un calendario en mi puerta, lo miro, veo que es septiembre y no me lo puedo creer (…) No creo recuerdos y estoy realmente asustada. No tendré ningún recuerdo de esta (entrevista) a la hora de la cena. Mi madre dirá: 'Oh, saliste en las noticias'", contó al canal WQAD-8.

Sarah, mamá de Riley Horner, explicó que los médicos en Illinois, Estados Unidos, han analizado minuciosamente las placas tomadas a su cerebro y que este no muestra ninguna alteración importante pese a haber sufrido docenas de convulsiones tras el accidente en la Convención Estatal de la FFA.

"Nos dicen que médicamente no hay nada incorrecto. No encuentran nada (…) En la resonancia magnética o en la tomografía computarizada no se puede ver ninguna conmoción cerebral. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor", explicó en la entrevista.

La adolescente no puede llevar una vida normal y en la escuela tiene múltiples complicaciones tras el accidente. (Foto: captura YouTube) La adolescente no puede llevar una vida normal y en la escuela tiene múltiples complicaciones tras el accidente. (Foto: captura YouTube)

Esto hace aún más extraño y preocupante el caso de la joven quien cada mañana amanece totalmente confundida al no saber qué está sucediendo a su alrededor o qué hizo la noche anterior. Tal es el grado de olvido que ha tenido que dejar notas detalladas en sus cuadernos de la escuela, tomar fotos en su teléfono de ellas o poner una alarma cada dos horas para repasar lo que ya no recuerda.

"Mi hermano falleció la semana pasada y ella probablemente no tiene idea. Y se lo decimos todos los días, pero ella no tiene idea al respecto. (Los médicos) nos dijeron que podría ser así para siempre. Y no estoy de acuerdo con eso", dijo Sarah Horner entre lágrimas.

La lesión cambió por completo la vida de Riley Horner, quien reconoce que nada es sencillo desde ese día. "Sé que es difícil para ellos tanto como es difícil para mí. Y la gente simplemente no lo entiende. Es como una película. No estoy creando recuerdos y estoy realmente asustada".

La familia Horner solo espera una nueva alternativa médica para ayudar a su hija y que el daño no sea irreversible, para así poderle dar un giro a su historia.