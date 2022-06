Si piensas que te va mal en el trabajo, sentimentalmente o te sientes estancado en tu negocio, recuerda que hay personas que padecen de algunas enfermedades y no se rinden. El pequeño Alexander es claro ejemplo de superación al demostrar al mundo entero que, pese a tener parálisis cerebral, siempre hay un motivo para sonreír. Su historia se volvió viral en las redes sociales.

Alexander es un niño de 6 años y vive en la ciudad de Sarandí, ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires y limita al norte con Avellanada, junto su madre, Valeria. Su vida cambió cuando tenía año y medio y los médicos descubrieron que el bebé tenía parálisis cerebral.

Según su madre, el menor tenía la costumbre de caerse cuando estaba sentado y esto a la largo le trajo complicaciones. La mujer lo llevó al pediatra, pero recién le dieron el verdadero diagnóstico cuando fue tratado por especialistas.

“Enterarme de su enfermedad fue un golpe duro. Yo me di cuenta de que se caía para atrás cuando se sentaba, por eso lo llevé al médico. Primero me dijeron que con kinesiología se solucionaba, pero lamentablemente después de varios estudios me dijeron que Alex tenía un problema neurológico”, precisó Valeria en una entrevista para TN y La Gente.

El pequeño Alex tomando una clase de taekwondo. | Foto cortesía: TN y La Gente

Al principio el pequeño recibió acompañamiento terapéutico, así lo cuenta la madre, pero esto ya no era necesario a medida que iba creciendo. La madre resaltó el carácter que demostró a su corta edad y, sobre todo, sus ganas de levantarse cada día.

Pandemia y deporte

Valeria contó que la pandemia ayudó a pasar más tiempo con su hijo, quien aprendió a caminar en ese tiempo. “Al principio para caminar se ayudaba con un andador, pero ahora ya no es necesario”, afirmó.

Alex le confesó a su madre que su padre biológico le pegó y le dijo que desde ese momento quería aprender taekwondo para defenderse. Fue así que lo metió a una escuela y el menor practica dicho deporte dos veces a la semana.

El menor está federado y hace unos días tuvo su primer torneo, según TN y La Gente, y la próxima semana buscará el cinturón con punta verde a través de un examen.

El mensaje que dio la madre al final de la entrevista conmovió a miles de usuarios. “Decidí contar la historia de mi hijo para dejar el mensaje de que si él puede, todos pueden”, finalizó.

