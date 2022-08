Una joven británica creyó que su tos se debía a una infección y los médicos le recomendaron tomar jarabe para tratarse. Más tarde, supo que su malestar se debía a que tenía una grave enfermedad.

Alix Burnard, de 29 años, empezó a presentar una tos constante en marzo de 2021. Se hizo varias pruebas creyendo que tenía covid, pero los resultados dieron negativo, por lo que creyó que había contraído un virus, informó el New York Post.

Con el paso del tiempo, sus síntomas empeoraron. Su cuello se hinchó, causándole un fuerte dolor, al igual que los ganglios linfáticos y sus hombros.

Burnard, de Berkshire, Reino Unido, pensó que su malestar podía deberse a que había dormido en mala posición, por lo que buscó quiroprácticos antes de que sus síntomas empeoren.

“Era bastante obvio que algo más grave estaba mal”, dijo la joven. “Seguí llamando al consultorio del médico cuando no me sentía bien, pero solo me sugirieron jarabe para la tos para ayudar, y no me verían en el consultorio del médico de cabecera debido a la covid”.

En mayo de 2021, empezó a tener problemas para respirar y no podía hablar sin quedarse sin aire. Además, tosía flema y sudaba por las noches, lo que la llevó a perder peso.

Por la pandemia, no pudo atenderse con un doctor. Entonces, le dijeron que se someta a una serie de pruebas para descartar que tuviera tuberculosis. Fue tras esto que su vida cambiaría para siempre.

Un diagnóstico ‘siniestro’

“Tan pronto como me hicieron la tomografía computarizada, los médicos comenzaron a hablarme de una manera diferente, y fue entonces cuando sugirieron que esto era algo más siniestro”, compartió.

Burnard fue enviada a la sala de cáncer donde vivió durante una semana para someterse a una biopsia y una tomografía por emisión de positrones.

“Fue durante este tiempo que me dijeron que tenía cáncer”, dijo Burnard. “No podía creer lo que me estaba pasando, no esperaba nada de esto en absoluto”.

“Pensé que tenía una infección en el pecho y que mejoraría. Siempre fui muy saludable, nunca fumé, rara vez bebo, hago ejercicio y como alimentos de origen vegetal. No había nada en mi estilo de vida que me hiciera pensar que el cáncer era siquiera una posibilidad”, agregó.

Más tarde, los médicos confirmaron que Burnard sufría de adenocarcinoma, un cáncer que se forma en el tejido glandular. Cuando finalmente la diagnosticaron, la enfermedad se había extendido a su hígado, ganglios linfáticos, hombro, columna y pelvis.

Burnard fue enviada a casa desde el hospital durante dos semanas y continuó debilitándose debido a la neumonía que desarrolló como resultado del cáncer en los pulmones.

Eventualmente, comenzó una terapia oral dirigida y tuvo que regresar al hospital varias veces con períodos en la UCI dependiendo de un ventilador para respirar.

A pesar de todo, la joven ha aceptado su diagnóstico y aconsejó a otros a no ignorar síntomas como una simple tos.

“Creo que está claro que cualquier persona con pulmones puede tener cáncer de pulmón, y si tiene tos persistente, no la ignore”, señaló. “Hable con su [médico] y hágase revisar, podría salvarle la vida”.

A pesar de su diagnóstico incurable, Burnard sigue siendo optimista.

Qué es el adenocarcinoma

Según el portal cancer.org, el adenocarcinoma es un tipo de cáncer que comienza en las células que forman las glándulas que produce el moco para lubricar el interior del colon y el recto. Este es el tipo más común de cáncer de colon y recto.

