Harta de la rutina y de trabajar en una oficina, una mujer inglesa decidió renunciar a su empleo para vivir en una camioneta y viajar por el mundo. Amy Nicholson, de 35 años, ahora se dedica a trabajar de forma remota como consultora de marketing desde la comodidad de su vehículo.

Tiempo atrás, la mujer, originaria de Kent, se mudó con su familia después de abandonar su apartamento durante la pandemia. Por unos meses trabajó como asistente de marketing en Londres, pero descubrió que la rutina de 9am a 5pm no era para ella.

Según contó, su furgoneta es totalmente eléctrica, lo que significa que Amy puede hacer cosas que normalmente hace en casa como ducharse al aire libre o ver TV.

“Decidí comprar mi primera camioneta para poder tener algo de libertad mientras me obligaban a vivir en casa con mis padres”, dijo en conversación con Need to Know, según consigna The Sun. “Me enamoré de la vida sencilla, así que decidí cambiar mi camioneta por una más grande y que aún no se había convertido”.

Para minimizar costos, ella misma trabajó en la modificación del vehículo

Durante la tercera cuarentena de 2020, aprovechó en modificar el vehículo. Para minimizar costos, lo hizo ella misma.

“Quité todo de la van y luego agregué insonorización y aislamiento. Luego puse tres ventanas y un tragaluz, además de agregar el piso y obtener el sistema eléctrico y los paneles de energía solar”, señaló. “Compré mi camioneta MWV High Top Mercedes Sprinter por 11 mil libras, y la conversión costó un poco menos de 10 mil”.

Posteriormente, Amy agregó muebles y una mesa que se convierte en su cama. Asimismo, terminó la cocina y todos los gabinetes superiores.

“Toda la construcción me llevó unos seis meses, pero solo trabajé en ella unos días a la semana”, aseguró. Ahora, la joven se dedica a viajar por todo Europa. Ya ha visitado lugares como Gales, Escocia, Cornualles, Devon, Portugal y España; no obstante, dijo que, como todo en la vida, vivir en una van tiene su parte negativa.

“Lo difícil es estar lejos de mis amigos y familiares en casa, y también carecer de una rutina. Puede ser agotador estar siempre en movimiento y siempre buscando lo siguiente”, explicó. “Por supuesto, hay pequeñas molestias, como tener que vaciar el inodoro o quedarme sin agua a mitad de lavarme la cara.

“¡Pero tener la libertad de estacionar mi casa donde quiera supera todas estas desventajas!”, exclamó.

Amy finalizó su relato dando algunos consejos para quienes deseen cumplir su sueño de viajar por el mundo en una camioneta: “Sugeriría alquilar una autocaravana primero y salir de viaje. De esa manera, realmente puedes experimentar esta forma de vida antes de invertir en la tuya”.

Ventajas de tener una furgoneta

En comparación con otras opciones, consume menos, funciona más y es más fácil de administrar, y generalmente es más barato y más fácil de manejar, señala el portal tallereslemans.com.

Tiene una mayor capacidad de pasajeros que un coche porque es más espacioso y más fácil de manejar que una caravana. Si quieres viajar solo o con alguien y eres un amante de la naturaleza, sin importar si lo haces espontáneamente o una escapada planeada, ¡Con una furgoneta no tendrás ningún inconveniente!

Síguenos en nuestras redes sociales: