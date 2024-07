Annie Penta estaba buscando un nuevo lugar para vivir en Miami, Florida, en marzo de 2023. Los meses han pasado y ella no solo tiene una casa, sino que es el fiel reflejo de sus gustos y estilo de vida. Ella es una joven estadounidense amante del color rosa y no dudó en transformarlo en un espacio vintage de los años 70 donde abundan los corazones y alfombras rosadas, así como las paredes de seda. Aquí te cuento todos los detalles de la millonaria suma en dólares que gastó y por qué se ha vuelto tan popular. Además, te dejo esta historia que también te puede interesar: Alquiló un Airbnb en Nueva York y no imaginó que este escondía un aterrador secreto.

Todo comenzó cuando vio que un condominio construido en 1975 estaba disponible. “Fui, eché un vistazo y me enamoré”, dijo a SWNS. Tras esto hizo una jugosa oferta para comprarla y se mudó dispuesta no solo a que sea su hogar, sino a plasmar tu personalidad en cada rincón.

“Es realmente único… Siempre me ha atraído el color rosa”, agregó la joven magnate del maquillaje que siempre ha estado obsesionada con Barbie y que ama “cualquier cosa súper femenina”.

HISTORIA VIRAL | Esta mujer obsesionada con el color rosa ha convertido su casa en un espacio vintage de los años 70 donde todo es rosado. (Foto: @pentapalace / Instagram)

Remodelando su casa en color rosa

Annie Penta afirma que gastó $5,000 para convertirla en una casa clásica de estilo de los años 70, pero con paredes de seda. La habitación principal es totalmente verde con una cama circular y una alfombra de piel que vino con la casa y “tiene años pero está en perfectas condiciones”, según explican desde Fox News.

Si bien hizo algunas compras para la casa, como una cama redonda de $1,800 a través de Facebook Marketplace, dejó varios detalles con los que vino el inmueble. Además, pintó las paredes de su sala de rosa, lo que le costó alrededor de $300. Hasta ahora dice que ha gastado menos de $5,000 en decorar el espacio único.

Annie Penta respetó el diseño de la habitación principal que es color verde y tiene una alfombra de 50 años. (Foto: @pentapalace / Instagram)

Tal es el éxito de su hogar conocido como Penta Palace, que los visitantes siempre quedan sorprendidos por la estética que refleja su divertida personalidad, por lo que la alquila como lugar para sesiones de fotos y videos. Además, es consciente que no vivirá allí para siempre, pero por mientras disfruta de cada espacio.

