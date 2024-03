Cada año millones de personas fallece víctimas de cáncer y algunas de ellas deciden despedirse de sus seres queridos de manera emotiva o dejar mensajes reflexivos en las redes sociales. Una de ellas fue Daniella Thackray, quien a sus 25 años tuvo que partir de forma prematura tras ser diagnosticada de un cáncer poco frecuente. Su familia publicó una carta en la que la joven anuncia su propia muerte y dejó una serie de consejos que te cambiarán tu perspectiva de la vida.

El pasado 23 de febrero, Daniella Thackray, una joven oriunda de la ciudad inglesa de Leeds, falleció, luego de batallar varios meses contra el cáncer. La paciente de 25 años había sido diagnosticada el año pasado con colangiocarcinoma, un tipo de cáncer que se forma en los tubos delgados (conductos biliares) que transportan la bilis del líquido digestivo. Aunque es frecuente en personas de más de 50 años, también puede aparecer a cualquier edad.

El diagnóstico se realizó cuando el cáncer de Daniella estaba muy avanzado, por lo que los médicos le auguraron poco tiempo de vida. Durante ese tiempo, se sometió a una resección del hígado y una cirugía de la vesícula biliar que la mantuvieron en la sala de un hospital. Según Daily Mail, tras los procesos médicos se estaba tomando tiempo para “descansar, recuperarse y aprender a caminar de nuevo”.

La reflexiva carta de Daniella Thackray anunciando su muerte

Antes de recibir la funesta noticia, la joven se había comprometido con su novio Tom y hasta tenían en mente la casa que querían comprar para formar una familia. Al igual que su familia, el inglés fue un apoyo constante para Daniella y le regaló momentos de alegría.

El mismo día que Daniella falleció, su familia publicó en su cuenta de Facebook una carta que la joven había escrito con anterioridad.

“Si estás leyendo esto, significa que he muerto de mi batalla contra el cáncer y mi familia está publicando mi último mensaje en mi nombre”, dijo Thackray al inicio de la carta.

La joven llevaba una vida saludable y deseó que en un futuro cercano haya investigaciones sobre este raro cáncer que le quito la vida.

“En primer lugar, solo quiero decir que no todos los cánceres son causados por elecciones de estilo de vida, en algunos casos es genética o desafortunadamente simplemente sucede. En mi caso, a pesar de estar muy saludable y activo, un cáncer comenzó en mis conductos biliares el cual no fue causado por nada que estaba bajo mi control y mi vida nunca volvió a ser la misma. El colangiocarcinoma es un cáncer agresivo raro con frecuencia sin causas obvias ni cura. Realmente espero que en los próximos años se investigue más sobre esta horrible y cruel enfermedad para que se puedan salvar más vidas”, remarcó la inglesa.

En otra parte de la carta, Daniella aconsejó a los pacientes oncológicos aprovechar “cada momento” y tener una perspectiva diferente de la vida.

“Así que dicho esto, aunque no podemos controlar lo que nos pasa, podemos controlar cómo reaccionamos. Elegí no llorar la vida que estaba perdiendo a pesar de estar tan devastada, sino disfrutar cada momento que me quedaba. ¡Como siempre he dicho y creído que debes disfrutar las pequeñas cosas de la vida y apreciar cada momento! ¡Romantiza tu vida! Haz lo que te haga feliz y no dejes que nadie te quite la alegría de la vida”, escribió.

Daniella no solo recordó los grandes momentos con sus amigos, familiares y su prometido, sino con su perro Leo, quien lo acompañó en sus peores momentos.

“AMÉ mi vida. Todo lo que había logrado era lo que quería. Me encantaba mi trabajo, mi prometido, mi familia, mis amigos y mi perro, la casa que íbamos a comprar y el futuro que estábamos haciendo para nosotros mismos. Leo, mi bebé peludo definitivamente fue traído a mi vida para ayudar a iluminar mis días más oscuros. Así que gracias a todos por hacer mi vida tan mágica. Recuerda lo que dije sobre disfrutar las pequeñas cosas”, reveló la mujer.

Casi al final de la carta, la joven colocó una frase de Winnie Pooh para dirigirse a todos aquellos que piensan rendirse antes de tiempo.

“Si alguna vez hay un mañana cuando no estamos juntos, hay algo que siempre debes recordar. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que crees. Pero lo más importante es que incluso si estamos separados... Siempre estaré contigo. ¡Winnie the Pooh!”.

Finalmente, agradeció a su prometido Tom y deseó que inicie una nueva vida.

“Y por último a mi querido y hermoso Tom, te amo y siempre te amaré. Gracias por apoyarme y traer tanto amor y felicidad a mi vida. Ve y disfruta tu vida ahora, te lo mereces”, enfatizó.

Las últimas palabras de Daniella superaron los 7 mil ‘me gusta’ en Facebook y los usuarios destacaron su valentía y el modo de afrontar la vida.

