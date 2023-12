Cuando Anushka Purohit tenía solo 10 años, quedó impactada al ver a un barista desechando restos de pasteles y sándwiches. Este recuerdo la llevó, una década después, a fundar una startup que al día de hoy genera millones de dólares anuales en ganancias.

Purohit, ahora de 23 años y residente en Hong Kong, explicó que la presencia del pan en la mayoría de comidas cotidianas contribuye a su desperdicio generalizado, siendo una fuente abundante de materia prima para su emprendimiento.

Fue así como, junto con tres compañeros de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, se les ocurrió crear una cerveza artesanal que, precisamente, utiliza las sobras de pan para su elaboración.

“Todos nuestros amigos estaban bebiendo alcohol. Así que decidimos hacer alcohol y convertirnos en los chicos geniales de la cuadra”, dijo la estudiante durante la Cumbre Asia Forbes 30 Under 30 en Singapur según el medio CNBC.

Compraron un kit de producción de cerveza en Amazon por 156 dólares y experimentaron durante tres semanas antes de preparar una jarra. En 2020, y luego de seis meses de trabajo arduo, decidieron lanzar Breer, que es un acrónimo de “pan” y “cerveza” en inglés.

Foto: @nushickles

Además de una pale ale e hibiscus sour, la compañía también ofrece cervezas con sabores como tarta de huevo y bolo bao o pan de piña, en un homenaje a la vibrante escena gastronómica de Hong Kong.

El éxito de Breer ha sido tal que, en los últimos años, ha generado 2,5 millones de dólares. Además, ya alcanzaron los 1,8 millones este 2023 y esperan superar los 1,2 millones.

No descartan la internacionalización del producto

Según el medio citado, la startup no tiene ningún tipo de financiamiento por el que los fundadores hayan tenido que ceder sus acciones. Aunque la expansión en el extranjero es algo que no descartan, están convencidos de que esta ocurra solo si se puede hacer de manera sostenible.

“No realizaremos envíos fuera de Hong Kong, preferimos trabajar con panaderías y cervecerías locales”, señaló Purohit. “La sostenibilidad no se trata de un sacrificio. No tienes que dejar de comer carne o no tienes que dejar de conducir tu coche, puedes simplemente beber, pero elige la opción más sostenible”.

Breer recolecta gratuitamente el pan sobrante de restaurantes, panaderías y bares. Luego, lleva el alimento a las cervecerías contratadas que producen entre 4 mil y 6 mil litros de cerveza al menos seis veces al año.

Foto: @nushickles

A diferencia de otros negocios, la empresa depende su producción de acuerdo a la demanda. “Si algo como el Covid vuelve a suceder de repente, la demanda se verá afectada y acabaremos con muchas existencias. Así que hemos decidido seguir la corriente y elaborar cerveza cuando la gente compre”, explica la joven.

Purohit compartió sus consejos para otras personas que deciden seguir el camino del emprendimiento:

Sé apasionado por lo que haces: ”Si tienes pasión y propósito por algo, las ganancias fluirán. Si hay una pizca de ti a la que no le gusta lo que estás haciendo, encontrarás razones o excusas para no hacerlo”.

Nunca lo sabrás si no lo intentas: “No estaría aquí si no hubiera aprovechado esa única oportunidad. Definitivamente deberías dar el primer paso”.

Ten cuidado con tu dinero: ”El dinero no es la única inversión que necesitas. Todo el dinero que hemos ganado ha vuelto al negocio”.