Hallan singular ardilla con pelaje multicolor y que duplica el tamaño de un ejemplar común

Un descubrimiento que ha sorprendido al mundo. Un fotógrafo de la India viene maravillando al mundo tras publicar una serie de fotografías protagonizadas por un extraño tipo de ardilla que se caracteriza por su tamaño, doble de un ejemplar común, y su colorido pelaje.

"La vista fue un auténtico festín para mis ojos. Las ardillas me fascinaron y me emocioné al captar esta belleza con mi cámara", dijo Kaushik Vijayan, un fotógrafo aficionado, en declaraciones recogidas por The Sun.

Se supo que el ejemplar fue fotografiado en la profundidad de la selva de Malabar, región del suroeste de la India. Asimismo, que el trabajo fue muy difícil de realizar puesto que el animal se mueve con mucha rapidez.

Y es que esta ardilla multicolor, que mide 91 centímetros desde la cabeza hasta la cola, es capaz de dar saltos que llegan hasta los seis metros entre los árboles.

"La respuesta que recibo de la gente en las redes sociales cuando publico una foto de las ardillas gigantes alimenta mi entusiasmo por salir", aseguró Vijayan.

John Koprowski, profesor de la Escuela de Medio Ambiente Natural de la Universidad de Arizona, explicó al medio que el encuentro resulta ser más que impresionante debido a que estos animales prefieren estar lejos del contacto con humanos.

Además de que su colorido pelaje le permite camuflarse rápidamente entre los árboles y las flores de su hábitat natural.

"En el denso bosque, los colores irregulares y los tonos oscuros son una gran adaptación para evitar la detección. Pero cuando los ves a la luz del sol, muestran sus verdaderos colores", señaló.