Una mujer embarazada de cinco meses murió de covid-19 tras luchar contra la enfermedad en un hospital de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina). El lamentable fallecimiento de Paola Nucci, de 34 años, genera conmoción debido a que, según dieron a conocer medios locales, la mujer no tenía comorbilidades ni enfermedades preexistentes.

Todo empezó a finales de mayo, cuando Paola, su pareja Leonardo Kunis y su papá Salvador se contagiaron de coronavirus; no obstante, fue ella quien resultó ser la más afectada por la enfermedad. “El 8 de junio nos llamó la médica para decirnos que la iban a intubar. Está tratando de sobrevivir, porque tiene una neumonía bilateral importante. Cuando entré a Terapia, me arrodillé porque me quebré al verla. Pregunté por ella y me dijeron que estaba frente a mí: no la reconocí por todo el equipo médico al que está conectada. Traté de que me escuche, le hablé... le pedí que tenga fuerzas para salir adelante por ella y por su hijo”, dijo su padre en conversación con Infobae.

“A mí me pegó también, estuve casi 10 días en casa y con ella empezó a afectarle despacito. No podía respirar y tuvimos dos o tres salidas de emergencia. Se ahogaba”, agregó Salvador, quien apenas había empezado a superar la muerte de su esposa en 2019.

Paola, que trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa, fue internada con oxígeno en el Hospital Privado del Sur pese a no tener comorbilidades. Con el pasar de los días, su situación fue empeorando y los médicos no pudieron hacer nada para salvarla.

Tras varias horas luchando contra el covid-19, la joven perdió la vida y su pareja escribió una conmovedora carta que difundió a través de sus redes sociales. “Qué decirte mi ángel, mi corazón, mi vida. Hoy es el peor día de toda mi vida” escribió Leonardo en Facebook. “Sé que estás en paz, con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido que me guíes y mes des fuerza como siempre lo hiciste. Te fuiste junto con mi corazón, así que siempre van a estar en mi alma y Nunca me olvidar de nada, nunca, y siempre vas a estar en mi ser”.

Foto: Facebook

Días atrás, Salvador le había pedido a la población que se proteja contra enfermedad para que no pasen una situación similar a la suya. “Quiero que la gente tome conciencia, sobre todos los jóvenes, este virus es un enemigo invisible que te ataca y no sabes por dónde”, dijo el padre. “Lo que le está pasando a mi hija lo deben estar pasando otras familias en este momento y los compadezco porque sufro muchísimo. No puedo dormir a la noche, pensando que puede sonar el teléfono y pasar lo inesperado y lo que no deseo”.

Coronavirus en Argentina

Argentina alcanzó este domingo los 89.043 fallecimientos por coronavirus, tras ser notificadas 301 muertes en las últimas 24 horas, en tanto que reportó 10.395 nuevos casos, con lo que el número total de positivos desde el inicio de la pandemia ascendió a 4.268.789. Las cifras revelan un descenso respecto a los positivos registrados este sábado, cuando se notificaron 15.631 casos.

El país ha atravesado desde abril un vertiginoso aumento de los casos de covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva.

Ante este escenario, el Gobierno de Alberto Fernández anunció en mayo un endurecimiento de las restricciones en casi todo el país, medidas que se han flexibilizado desde el pasado día 12.

Mientras enfrenta el embate de la segunda ola de covid-19, Argentina, con unos 45 millones de habitantes, continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus, iniciada a finales de diciembre último.

