Los profesores cumplen una función importante en la enseñanza de los estudiantes, pero muchas veces enaltecen su profesión con gestos y acciones inolvidables. Eso fue lo que ocurrió con un maestro, en Argentina, que no tuvo reparos en cargar a la bebé de su alumna para que ella pueda atender su clase. La joven de 18 años capturó ese momento y la fotografía se hizo viral en Facebook.

Ludmila Disante publicó la fotografía en su cuenta de Facebook para agradecer a su profesor Federico Tenreyro, quien labora en la Escuela Media N.º 1 de Brandsen, Buenos Aires. La joven tiene 18 años y hace tres meses se convirtió en mamá de Pilar. Pese a su compleja situación, se propuso continuar con sus estudios para terminar la secundaria.

El último sábado, precisamente, Ludmila asistió al salón de clases con su bebé. En ese transcurso, debía hacer algunas anotaciones sobre el curso de Economía Política que su profesor Federico Tenreyro dictaba. Tras dificultársele la tarea, el maestro cargó a la bebé para que su alumna pueda continuar con sus estudios.

“Le agradezco a este profe que me tuvo mi nena mientras yo estudiaba. La verdad un genio total, todas las escuelas tendrían que tener profes así. Para que todas las chicas que son mamá y quieren terminar los estudios puedan, la verdad que no tengo palabras para agradecerle a este profe”, publicó la joven en Facebook.

¿Quién es el profesor Federico Tenreyro?

La menor se durmió en cuestión de segundos, mientras era cargada por el profesor Tenreyro. “Y encima que la cuidó mientras yo estudiaba también la hizo dormir. Lo aplaudo profe, la verdad un genio. Por más profesores así, para que todas aquellas mamás puedan terminar el colegio”, dijo la alumna.

De acuerdo con el portal BigBang News, el profesor Tenreyro también pertenece al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Brandsen y es padre de cinco pequeños.

“Como retomé hace poco los estudios, tengo materias desaprobadas y me citaron los sábados para recuperar algunas. Cuando me avisaron de eso, lo que yo les dije fue que no siempre tengo alguien que cuide de mi hija los fines de semana”, dijo Ludmila Disante al medio detrasdelanoticia.com.ar.

“El profe me dijo que estaba bien, que fuera igual a clase y que él me la cuidaba, que tenía experiencia porque es papá de cinco hijos. Entonces el sábado 30 de octubre me presenté en su clase y durante esa hora la cuidó, le cantó, la paseó un poco hasta hacerla dormir, y la tuvo él en brazos hasta que yo terminé de hacer la tarea”, continuó.

La foto se hizo viral en cuestión de horas y superó los 4 mil compartidos.

“Un genio Fede, no me sorprende . Una gran persona, siempre ayudando y dando todo por los demás. Gracias por ser ejemplo”, comentó la usuaria Mica Sol Delu.