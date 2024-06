Una marchista española pudo obtener una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2024, que se celebra en Roma, pero un insólito error no le permitió quedar en el podio. Cuando faltaba solo algunos centímetros para concluir la final de los 20 kilómetros de marcha, Laura García Caro festejó antes de tiempo y una atleta ucraniana aprovechó el descuido para superarla. Luego de que el dramático momento se viralizara en las redes sociales, la protagonista de esta historia se pronunció al respecto.

Pese al intenso color que se registró en Roma, la marchista española Laura García Caro consiguió escalar posiciones en el último tramo de la carrera de 200 km y ya estaba saboreando la tercera ubicación.

A cien metros de concluir la carrera, según admitió posteriormente, veía que la ucraniana Lyudmila Olyanovska “estaba muy lejos”, de manera que bajó el ritmo prácticamente en la línea de meta. Con la bandera española sobre la espalda, sonriente y con el puño en el aire en señal de la victoria, se prestó a celebrar su medalla de bronce antes de tiempo.

Ese descuido le costó caro, pues Lyudmila Olyanovska la sobrepasó silenciosamente. Las cámaras de la transmisión enfocaron la expresión de sorpresa en el rostro de García Caro y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

¿Qué dijo la marchista española tras su error?

Luego de quedarse con un decepcionante cuarto puesto, la marchista de 29 años brindó declaraciones en zona mixta.

“En la última vuelta, la verdad que lo iba dando todo, estaba bastante reventada y al final. Había intentado acelerar lo antes posible porque sabía que un sprint final no iba a ser lo mejor para mí y quería intentar lograr la mayor ventaja posible”, empezó diciendo la española.

Sobre el error cometido en los últimos metros, la deportista admitió que se sentía inalcanzable.

“Sí que es verdad que en los 300 y 200 metros iba mirando para atrás porque sabía que la llevaba relativamente cerca, pero a los 100 he vuelto a mirar y veía que no sé si le llevaba 40 o 50 metros y he intentado esprintar a tope con lo que tenía y ya pensaba que no me iba a alcanzar”, reveló.

“Y bueno, la verdad que ya ni la he sentido y bueno, pensaba que ya lo tenía. Y ni he mirado la pantalla gigante del estadio”, agregó.

Aunque alzó el puño en señal de victoria, García Caro aseguró que no se sintió medallista antes de tiempo. “Iba focalizada en llegar. Y, sí, quizás me han dado demasiado pronto, al entrar al estadio, la bandera de España, pero en ningún momento me he sentido medallista antes de tiempo”.

La marchista reconoció que tiene que asimilar su error con el paso de los días y “curar su corazón”, pero adelantó que volverá más fuerte en una próxima competencia. “Espero aprender de este error. Seguir luchando, seguir trabajando y volver en la próxima vez más fuerte”.

La italiana Antonela Palmisano (campeona olímpica) obtuvo la medalla de oro y su compatriota Valentina Trapletti se quedó con el tercer lugar.

García Caro, oriunda de Huelva, estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 para la prueba de relevos.