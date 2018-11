Chris Evans podría seguir siendo Capitán América tras 'Avengers 4'

Todos los fans de las películas de Marvel Studios tienen en vilo la decisión y posterior futuro de Chris Evans dentro del MCU como el Capitán América y es que uno de sus tuits 'despidiéndose' del personaje o el rodaje causó conmoción en todo el mundo. Ahora se ha abierto una posibilidad de que el personaje continúe con él al frente.

En las declaraciones que te comentamos hace unos momentos de Twitter, este escribió que tras Avengers 4, "fue un honor interpretar a este personaje durante ocho años (refiriéndose al Capitán América). A todo el mundo delante de cámaras, detrás de cámaras y en el público, ¡Gracias! Estaré eternamente agradecido", como si esta fuera su despedida.



Ante tanta especulación, el día de ayer apareció uno de los directores de Avengers Infinity War y Avengers 4, Joe Russo, el cuál en una entrevista con la agencia AP acotó que "Chris tuvo una despedida emotiva pero no se ha terminado para él, todavía no se acaba. No quiero explicar lo que quiero decir pero el público lo entenderá pronto".

Con estas declaraciones se armaron un cúmulo de teorías sobre la posible supervivencia del Capitán América dentro de la 'matanza' que será Avengers 4 aunque por otra parte, también afirmaron que este aparecería de otra manera. ¿Podría ser un Skrull? Solo queda esperar al 25 de abril del 2019 para saberlo.