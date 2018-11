Avengers 4: esto dijeron los Hermanos Russo en su ronda de 'Preguntas y Respuestas'

El día de ayer todo el mundo estuvo pendiente en Twitter a la ronda de preguntas que hicieron los Hermanos Russo tras la presentación de Avengers Infinity War en ArcLight Cinemas; sin embargo, estos se negaron a responder algo acerca de la película de Avengers 4, por lo que todavía no tenemos ni trailer ni nombre confirmado pero sí unas respuestas a algunas dudas que todos los fans teníamos.

Dicha especulación sobre la posibilidad de liberar la fecha o el nombre de Avengers 4 se dio luego de que se recuerde que un 28 de noviembre del 2017 se anuncie, de un momento a otro, que el tráiler de Infinity War saldría el 29. Ante esto, los rumores se hacían cada vez más fuertes.

El momento llegó, la función especial de Avengers 3 se había terminado y se iniciaba con la sesión de 'Q&A' de Joe y Anthony Russo; sin embargo, ni bien se sentaron para responder las preguntas, estos afirmaron que no responderían absolutamente nada sobre Avengers 4.

Esto le bajó el ánimo a todos los fans que esperaban saber cuando saldría el tráiler de Avengers 4 o la posibilidad de saber al menos el nombre de la misma, que por el momento sigue guardado en silencio y en extremo secreto. Ante esto, aquí te dejaremos las respuestas más importantes que dieron los Hermanos Russo.

REVELACIONES DE LOS HERMANOS RUSSO

1. No presentaron, ni hablaron absolutamente nada de Avengers 4. No hay fecha del tráiler ni nombre oficial todavía.



2. La BOMBA fue que estos pensaron en incluir a los personajes de Netflix en Infinity War aunque no haya sido seriamente.



3. Red Skull estuvo en un viaje constante tanto así que se convirtió en una parte de la 'gema del alma'. También aparecerá en más películas.



4. Loki y Visión están completamente muertos.



5. 'Stormbreaker' no es necesariamente más fuerte que el guantelete del infinito. Thanos estaba distraído cuando Thor lo ataca. Por otra parte, esta arma es más fuerte que Mjollnir.



6. Los Hermanos Russo afirman que sólo volverán para una película de héroes si esta es de Avengers. Bromearon con hacer SECRET WARS.



7. BETA RAY BILL fue mencionado en diversas ocasiones pero los directores no encuentran cómo meterlo a la cinta.



8. La mitad de los asgardianos que quedaban fueron asesinados por Thanos tras su chasquido. :(



9. Ambos se emocionaban cuando Stan Lee estaba en el set, se sentían 'como niños'. Lo mejor era cuando les hacía la broma de "por qué tengo solo una línea".



10. La escena de Thanos sonriendo al horizonte al final de Infinity War estuvo planeada desde un inicio.



11. Quizá veamos la película de Thanos en solitario en algún momento. Esto tras la pregunta de 'cuánto tiempo pasó desde el chasquido hasta la granja'.



12. La 'gema del alma' tiene la capacidad de manipular la esencia vital y, valga la redundancia, el alma, motivo por el cuál Thanos puede hablar con Gamora y ver al verdadero Dr. Strange.



13. Finalmente nada ha pasado con los Guardianes y es que, a pesar de los cambios y la salida de James Gunn, los planes siguen en pie.



14. El nombre del planeta en el que Thanos se encuntra al final de la película se llama TITAN 2.



15. Los Hermanos Russo afirman que ya "tenían en mente a qué héroes convertir en polvo".



16. Para Joe Russo, la escena más emocionate fue la de Thor llegando a Wakanda mientras que para Anthony fue la de Scarlet Witch matando a Visión sacándole la gema de su cuerpo.



17. Thanos se considera un héroe por lo que ha hecho al universo.



18. Sobre el drama de los 8 años que no cuadran en Spider-Man Homecoming, afirmaron que "no saben y que hacen sus películas en orden correcto" jajaja.



19. Tratan de explorar la complejidad en la mente de Thor tras perder a casi todas las personas que amaba.



20. Finalmente, cuando no sabían cómo armar una escena, jugaban con muñecos de héroes para darse una idea de cómo sería.

Ahora, ¿cuándo saldrá el tráiler de Avengers 4? Esta es una cuestión que todos los seguidores de Marvel nos estamos haciendo en estos momentos. Algunos dicen que será el 4 de diciembre, otros el 5 y otros que será el día del estreno de 'Aquaman'. Todavía seguimos aguantando.