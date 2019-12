Durante toda la década de producción de películas de Marvel Studios, la compañía ha intentado mantener sus cintas como aptas para toda la familia, exponiendo historias inspiradoras y llenas de esperanza para que todos puedan disfrutarlas sin necesidad de proponer algún tipo de restricción a las mismas.

No obstante, si bien “Avengers: Endgame” presentó una narrativa basada en los héroes salvando al universo de su más grande amenaza, la película también incluyó una de las referencias más terroríficas de toda la historia de Marvel Studios, una que se relaciona con el Capitán América y la línea original de sus cómics.

Ahora, esta afirmación no debe ser tomada a la ligera. Marvel ha incluído cientos de chistes internos dentro de sus películas, referencias a sus cómics y momentos de “fan service” que sus espectadores recuerdan con cariño, todo para hacer olvidar en que las historietas creadas por las compañías no todo siempre sucede como los héroes quieren.

Incluso las películas o escenas de más controversia de la empresa nunca van tan lejos. En los cómics es otra historia, ya que a veces los villanos ganan y no todas las muertes / sacrificios tienen un significado especial. Incluso hoy en día los villanos de este universo solo quieren divertirse al momento de matar a algún supehéroe.

Y esto lo tuvieron bastante claro los guionistas de “Avengers: Endgame”, ya que realizaron una referencia directa a uno de los momentos más perturbadores de la historia del Capitán América, algo que la mayoría de su audiencia pasaría por alto. Conoce aquí de qué historia estamos hablando.

ROSCOE SIMONS, EL CAPITÁN AMÉRICA "CRUCIFICADO"

Roscoe Simons, el joven que se convirtió en el Capitán América por poco tiempo (Foto: Marvel Comics)

Cuando “Avengers: Endgame” culminó con el paso del manto de Steve Rogers a Falcon, los fans de las películas se preguntaron si algo parecido había sucedido en los cómics. Si bien Steve ha nombrado en el pasado a Sam Wilson como su sucesor, dentro de la historia del cómic del Capitán América él se ha retirado en más de una ocasión.

Sin embargo, solo otro hombre ha sido capaz de decir que tenía la aprobación directa del mismo Steve: Roscoe Simons. Este joven, que era llamado como “niño” por Sam, a diferencia de los demás sucesores que se llamaron héroes, solo quería luchar contra los abusadores como su héroe lo hacía.

Pero solo tuvo el manto por poco tiempo. Justo cuando Sam reconocía que Roscoe tenía el potencial que necesitaba el Capitán América, Red Skull los emboscó pensando que finalmente había capturado a su archi-enemigo en los cómics. Si bien esto sucedió al final de Capitán América #182, la verdad de lo que sucedió se reveló en el siguiente número que se tituló “La Muerte de un Héroe”.

Captain America #183 se tituló "Death of a Hero" y se mostraba al Capitán América amarrado (Foto: Marvel Comics)

En la portada del mismo se veía a un Capitán América colgado en uno de los rascacielos de Nueva York. Dentro del cómic, Steve Rogers en su traje de Nómada se encontró una escena más grotesca, ya que encontró el cuerpo de Roscoe colgado de cabeza y Sam Wilson le contó la dura verdad:

“Cap… fue… ¡Fue Red Skull! Está de regreso, Steve… para conseguir su venganza, él dijo. Capturó a Roscoe y a mi, pensando que finalmente te tenía. Cuando se enteró que no era “su” Capitán América, se volvió loco… comenzó a gritar que no había cumplido con su más grande plan… ¡Qué desperdicio de muchacho! Él lo sacrificó y yo, Steve… me golpeó hasta que me dejó ir como una advertencia”:

Este suceso del cómic sirvió como la excusa perfecta para que Steve Rogers vuelva con la identidad del Capitán América. Es necesario aclarar que lo hizo por el regreso de Red Skull, mas no por el asesinato de Roscoe Simons, una muerte que no significó más en los siguientes cómics pero que quedó en la mente de los fans del Capitán América.

¿APARECE ROSCOE EN "AVENGERS: ENDGAME"?

Steve Rogers encuentra a Roscoe Simons (Foto: Marvel Comics)

Roscoe como tal no aparece en ninguna parte de “Avengers: Endgame”, pero definitivamente existe una referencia oculta que hizo recordar a los más grandes seguidores del Capitán América esta parte oscura de los cómics. De hecho, incluso muchos pasaron por desapercibido el nombre por ser presentado más como una broma que como un nombre importante en la película.

Cuando Tony Stark y Steve Rogers van a 1970 para conseguir algunas cosas para su plan final, Steve consigue el traje de un oficial cuyo nombre es “Roscoe”. Nadie se habría imaginado que un joven que en los cómics había admirado y seguido los pasos del Capitán América tendría un “easter egg” tan poco relevante para la trama de la película.

Steve Rogers usando el traje de Roscoe (Foto: Marvel Studios)

Por otro lado, existe un giro del destino más en este tributo que incluye las conversaciones que tuvo Tony Stark con su padre. Encontrando un cierre para la historia de Howard Stark, los escritores hicieron una escena muy conmovedora entre padre e hijo donde este reconocía que vio a su primogénito como el mayor sucesor que podría pedir.

De igual manera, Steve Rogers hacía un guiño directo a su propio sucesor, un “niño” que fue sometido, colgado y asesinado por el primer villano que apareció en el MCU y se encontraba en los cómics originales de las franquicias.

Lastimosamente, es difícil pensar como mencionarlo sin herir las susceptibilidades de las otras personas, ya que lo primero que se tendría que decir es que Roscoe fue brutalmente asesinado por el mayor enemigo del Capitán América. De momento los fans no esperan una referencia de este estilo muy pronto, ya que es la más perturbadora jamás descubierta en el MCU.