Bastardos sin gloria: Diane Kruger y la historia jamás contada de su audición para Quentin Tarantino

Han pasado 10 años desde el estreno de “Bastardos sin gloria” (“Inglourious Basterds” en su idioma original), película escrita y dirigida por Quentin Tarantino, quien aseguró que "podría ser mi obra maestra". Esta cinta ucrónica, que recaudó más de 320 millones de dólares en todo el mundo, presenta una versión alternativa de final de Hilter y la Alemania nazi, donde un escuadrón de soldados judío-estadounidenses tienen como único objetivo eliminar nazis.

Diane Kruger, actriz que formó parte del reparto de esta galardonada cinta de 2009 junto a Brad Pitt, Christoph Waltz y Mélanie Laurent, contó a The Hollywood Reporter en una reciente entrevista como consiguió un papel en la historia revisionista.

La interprete alemana dio vida a Bridget von Hammersmark, una actriz alemana de la época y agente al servicio de los Aliados. Pero no fue la primera opción de Tarantino, de hecho, fue la última.

"En verdad, entré en esa habitación porque no pudo encontrar a nadie", confesó Kruger a The Hollywood Reporter. “La actriz que tenía en mente no funcionó. Recibió a todas las actrices alemanas que creía adecuadas para el papel antes de aceptar verme. Así fue como conseguí el trabajo "

Kruger también reveló que para lograr vida a Bridget von Hammersmark contó con la ayuda de Tarantino, quien se caracteriza por proporcionar a sus actores información sobre la historia de fondo sobre sus personajes.

“En su cabeza, tenía una película completa que podría haber sido mi personaje. Cómo llegué a ser Bridget von Hammersmark ... de dónde era ... cómo me convertí en una estrella de cine en esa película ... por qué decidió convertirse en espía. Todas estas cosas que, como actor, generalmente te compensas, él me las explicó. Me contó mi historia. Simplemente pensé que era genial, y pude sentir cuánto amaba a ese personaje. No escribió una sola línea sin pensar de dónde vino Bridget. Simplemente se sintió como un personaje completo, ya sea que lo veas en la película o no. Nunca hubo dudas en mi desempeño o en mi mente de dónde venía y de dónde venían mis acciones como Bridget”, explicó Diane.

En la misma entrevista la actriz de 43 años recordó cómo fue trabajar en “Bastardos sin gloria” y el compromiso que implicaba tener a Quentin Tarantino como director. “Siempre estaba estudiando. Quentin fue uno de esos directores que es realmente preciso sobre su escritura. Rompería una escena si olvidaras o cambiaras una palabra. Solo recuerdo que siempre estudié mis líneas entre configuraciones”.



“Hay una especie de melodía, un ritmo muy específico en su escritura. Siempre estaba encendido; No recuerdo haber tenido tiempo de inactividad. Nunca estuve en mi remolque solo tomando una taza de café y esperando que estuvieran listos. Siento que siempre estuve alerta porque realmente lo exige. Él ama a los actores, y ama tanto sus escritos y personajes que nunca quieres decepcionarlo”, agregó.

Sobre el ambiente en el ambiente en el set dijo, “no es relajado (Risas) Cuando está contento con una toma o escena, a veces se siente eufórico. Es como un niño en una tienda de golosinas. Se emociona mucho. Solo puedo hablar por mí misma, pero siempre sentí tensión. Se sienta justo al lado de la cámara. Entonces, él te mira como un halcón. Es como un espectador. Entonces, siempre sentí que tenía que dar el 110 por ciento todo el tiempo. Estarías realmente agotado por la noche porque realmente sentías que trabajabas a tope”.