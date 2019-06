‘Cake’, la mascota que cuida a abuelo con Alzheimer y que no permite que la olvide llenándolo de amor

Los perros son la mejor medicina hasta para aquellas enfermedades que no tienen cura. Pérdida de la memoria y confusión fueron los primeros síntomas de un abuelo al que se le detectó Alzheimer y que, gracias a la gran idea de su nieta, pudo encontrar la mejor ‘enfermera’, aunque tuviera cuatro patas. Esta es la historia llena de amor de ‘Cake’ y Tony que se ha hecho conocida gracias a Facebook.

Con la tercera edad, a este exmilitar de Estados Unidos también le llegaron diversos problemas que desencadenaron en el terrible diagnóstico. Junto con su esposa decidieron ingresar a una residencia para ancianos en Virginia para recibir los cuidados necesarios, dejando a la mascota que ayudaron a rescatar cuando era cachorra al cuidado de su nieta.

"Mis padres la criaron, quienes biológicamente son mis abuelos. La encontré cuando tenía como 8 semanas de nacida y estaba al lado de una carretera. Pensé que era un roedor y no había duda de que ella se iba a venir con nosotros”, contó Michelle Karpaitis a 'El Dodo'.

Con el tiempo, ‘Cake’ convertiría todo ese agradecimiento en la prueba de amor más pura, pues cuando ella llega al asilo todos los domingos, el abuelo cambia radicalmente y se comunica, aunque ya tenga dificultad para pronunciar palabras.



"Cuando lo visitamos y lleva la correa y pasea con ‘Cake’, creo que le da confianza en sí mismo y un propósito”, agregó.



Un trabajo dedicado



Sin embargo, la mascota no siempre fue un ejemplo de buen trato y educación pues desarrolló muchos problemas de comportamiento como trastorno de ansiedad por separación, hiperactividad, obsesiones y protección de recursos.



'Cake' venció todos sus problemas y ahora es bienvenida en el asilo, donde todos están esperando su visita cada domingo. (Foto: Instagram @pieceofcakedogbehavior) 'Cake' venció todos sus problemas y ahora es bienvenida en el asilo, donde todos esperando su visita cada domingo. (Foto: Instagram @pieceofcakedogbehavior)

Cuando sus padres, que en verdad son sus abuelos, se mudaron a una residencia para ancianos, 'Cake' se mudó con Michelle. "Fue en ese momento que empecé a estudiar la psicología de los perros y su comportamiento, fue un largo proceso con mucho sudor y lágrimas", indicó.

Es así que el trabajo duro dio sus frutos cuando aprobó su examen de comportamiento y estuvo apta para poder asistir a la residencia para ancianos y acompañar todo el domingo a Tony, un hombre que sirvió en las fuerzas militares por más de 20 años y que empezó a presentar señales de demencia y que ya no tenía una mente aguda pues empezó a olvidarse de muchas cosas

Dar paseos acompañado de 'Cake' y su amada esposa son la mejor medicina para Tony. (Foto: Instagram @pieceofcakedogbehavior) Dar paseos acompañado de 'Cake' y su amada esposa son la mejor medicina para Tony. (Foto: Instagram @pieceofcakedogbehavior)

Amor incondicional



El hombre adora a 'Cake' y ella a él. Sabe perfectamente dónde se encuentra su habitación y cuando le toca visitarlo se apura para entrar a saludarlo.



“Sí reconoce y se acuerda de 'Cake'. Ha habido momentos en los cuales está en el pasillo con la enfermera y señala hacia nosotros y dice, 'ese es mi perro'. A veces cuando estamos de visita, me sorprende y dice su nombre aunque a veces se olvida que es hembra. Creo que con la presencia de 'Cake' él no se tiene que comunicar con palabras, no se tiene que preocupar sobre cuáles palabras tiene que decir para que ella lo entienda”, cuenta la nieta.



La mascota no solo le ha devuelto los momentos de alegría y vida al anciano con Alzheimer, sino que inspiró a Michelle para convertirse en entrenadora de perros y una especialista en el comportamiento.

Mediante una cuenta creada en Instagram para compartir las aventuras de ‘Cake’ y cómo transforma los días de ‘Tony’, ella también trata de enviar un mensaje importante para todos aquellos que piensan en abandonar a sus animales.

"Le quiero decir a todos los que tengan perros con problemas de comportamiento que no dejen de luchar por ellos. Nuestra situación ha vuelto al punto de partida, mi dedicación para salvarla se relaciona con que siento que mis abuelos me salvaron a mí. Tengo mucha suerte de tenerla”, precisó.

Michelle Karpaitis ha prometido a 'Cake' estar siempre para ella, comprenderla y cuidarla. "Esto es a lo que me comprometí dándole la bienvenida a mi vida y esto es lo que defenderé". (Foto: Instagram @pieceofcakedogbehavior) Michelle Karpaitis ha prometido a 'Cake' estar siempre para ella, comprenderla y cuidarla. "Esto es a lo que me comprometí dándole la bienvenida a mi vida y esto es lo que defenderé". (Foto: Instagram @pieceofcakedogbehavior)

Y es que el amor que transmite ‘Cake’ no solo llenó el alma de Michelle y la hizo encontrar su vocación, sino que, sin saberlo, es el motor que ayuda a ‘Tony’ a no alejarse tanto de la realidad por culpa del Alzheimer. Una historia de aprendizaje diario en cuatro patas.