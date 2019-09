Historia de Camilo Blanes Jr | La muerte del cantante español Camilo Sesto, ocurrida el pasado 8 de septiembre, conmocionó al mundo de la música, pero tras el fallecimiento del artista muchos rumores surgieron en torno a su vida personal, como la relación que tenía con su único hijo: Camilo Blanes Jr.

El hijo de Camilo Sesto vive en la casa del artista, mientras espera la lectura de su testamento. Sin embargo, la polémica persigue al también cantante, ya que fue revelado el contenido de una entrevista que su madre, Lourdes Ornelas, concedió a la revista Diez Minutos en 2018.

Según se da a conocer en esta conversación, el hijo del intérprete, fruto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas, tuvo una infancia y adolescencia complicada, en la que incluso atravesó por problemas de depresión, aislamiento y alcoholismo a causa de que resintió la ausencia de su madre.

Además, las habladurías han señalado que Camilo Sesto no era muy allegado a su hijo, lo que refuerza las versiones de Ornelas, quien en repetidas ocasiones ha declarado que a Blanes le limitaban las visitas a su padre y que quienes rodeaban al artista español querían enviar al joven de vuelta a México.

“Mi hijo está dañado emocionalmente en todos los sentidos. Ha visto muchas cosas vergonzosas cuando era pequeño en casa de su padre”, dijo Lourdes hace un año en una desgarradora entrevista que concedió al medio español Diez Minutos.

Lourdes Ornelas agregó que su hijo tiene varios traumas. Asimismo, comentó que “en los años 80 la droga era para muchos como un juego. Camilo (Sesto) empezó a tener hábitos poco saludables y su carrera se empezó a venir abajo”.

Lourdes Ornelas aseguró que en aquella época su hijo presentaba problemas de alcoholismo y algunos males mentales, y aseguró que el Camilo Sesto no auxilió a su hijo oportunamente cuando él se lo pidió.

“Mi hijo Camilo cuando bebe se pierde y ya le da igual... Ese es el mayor problema. Aquí con ese problema me lo van a matar (refiriéndose a México). Necesita ayuda”, dijo en la entrevista.

Por aquel entonces, Ornelas hacía una llamada de auxilio para que su padre ayudase a su hijo. “Mi hijo necesita ayuda, pero su padre es muy cobarde. Huye de los problemas”, agregó.

Lourdes Ornelas señaló que Camilo Sesto estaba rodeado de gente que se aprovechaba del artista. Detalló que el cantante español vivía completamente aislado de todo y de todos, pero no por voluntad propia sino por su entorno que lo estaba manipulando.

"Camilo se ha rodeado de gente que vive de lujo gracias a él, sin trabajar. No quiere a mi hijo. Llevo años sin hablar con él. Si yo hubiera querido chantajearle le habría sacado hasta los ojos", remata la madre, que, además, deja para el final el tema de la herencia, que no le interesa en absoluto.

"No quiero nada para mí. Solo que él, mi hijo, esté bien. Yo lucho por su salud", terminaba su alegato Lourdes Ornelas el año pasado. Ahora queda por saber si que esta entrevista haya visto la luz tendrá repercusiones en la familia de Camilo Sesto.

LO SECUESTRARON

En la entrevista, la madre del único hijo del cantante español comentó que Camilo Blanes fue víctima de un secuestro exprés en México, por lo que éste intentó volver a vivir con su padre en España, pero Sesto lo recibió de una manera fría y distante.

"Me dicen que lo tienen en un coche. Que quieren dinero (...). Lo trajeron inconsciente en un taxi. No me querían dar a mi hijo hasta que no le diera el dinero al conductor del taxi, para que pareciera que estaba pagando la carrera", rememoraba sobre el secuestro, dolida y afectada, Ornelas.

Según se desprende de las palabras de la madre, la mala relación hizo imposible la convivencia. "Mi hijo tiene un problema de salud y su padre sabe que tiene que estar en España", narraba Lourdes, que opinaba que Camilo Sesto no se había portado bien ni había sido comprensivo con su hijo, al que dice que trataba "como basura".

"Lo quiere fuera porque choca con él. Yo entiendo que mi hijo tiene un carácter difícil, pero es así porque le tiene mucho rencor a su padre, porque ¡le ha destrozado la vida!", gritaba en aquella entrevista.

Lourdes Ornelas y su hijo continúan en Madrid, a la espera de saber los pormenores sobre la repartición de la herencia del cantautor español.

Dejando a un lado el trago amargo y la soledad que rodeó su vida, Camilo Blanes Ornelas siempre se ha expresado de buena forma de su padre e incluso se ha mostrado orgulloso por el inmenso amor que sentía por él.

Prueba de ello es la más reciente publicación que el joven hizo en sus redes sociales, donde celebró el que sería el cumpleaños 73 del cantante, dedicándole unas emotivas palabras para quien fuera su inspiración en la música.

"Feliz cumpleaños, papá. Te felicito aunque no pueda hacerlo en persona, pero si en el espíritu que compartimos. Mi agradecimiento hacia ti por todo es infinito y aun así no le hace justicia. Te lo digo con el corazón en la mano. Sé que me puedes ver, escuchar y sigues conmigo y seguirás siempre", comenzó su mensaje.

"Un padre como tú no se olvida jamás. Ni en vida ni en lo que viene después. Tú eres todo en mí y yo soy un reflejo de ti por siempre", finalizó el texto que también acompañó con una tierna fotografía de ambos.

Camilo Blanes le dedica emotivas palabras al cantante español. (Foto: Instagram)

LA GUERRA POR LA CUSTODIA DEL HIJO DE CAMILO SESTO

Camilo Blanes Jr | Lourdes Ornellas fue alguna vez la mayor fan de Camilo Sesto, pero con el tiempo se convirtió en su mayor enemiga por la custodia del único hijo que tuvieron juntos. Alguna vez se amaron. Después no podían ni estar cerca el uno del otro. Y hoy, una testigo de la relación contó todo lo que vio.

Según dijo cantante Lucía Méndez, amiga de Ornellas, Camilo Sesto no reconoció al niño, nacido en 1983, inmediatamente, pero cuando este tenía 3 años, el intérprete de “Melina” se llevó consigo al pequeño sin la autorización de la madre. Es decir, apoyó lo dicho por Ornellas hace varios años.

“A los tres años viene Camilo a México y le pide a Lourdes que le preste al niño […]. Le llevan al niño, agarra al niño y se lo lleva a España. Y Lourdes se quedó acá esperando al niño que se lo entregara. Nunca se lo entregó”, recordó Méndez, quien por entonces era asistente de Ornellas, según People en español.

La misma Méndez indicó que cuando Camilo Blanes Jr., ‘Camilín’, creció, el artista lo envió de vuelta a México para que de aquí en adelante su madre se hiciera cargo de él. Al menos su versión dice que Camilo Sesto se desentendió de su vástago, aunque Eduardo Guervós, el representante de Sesto, aseguró que “Camilo adoraba a su hijo”.

“En realidad, nunca la apoyó de esa manera, como, digamos, mamá del niño. Hasta un grado que, cuando creció, como 15, 16, 18 (años), se lo mandó a Lourdes a México y ella se encargó de ‘Camilín’”, explicó la cantante.

“Lourdes ha tratado muy bien a ‘Camilín’; lo ha educado y cuidado, sin Camilo, de una manera muy correcta. Lourdes ha trabajado mucho para que Camilo tenga todo”, sentenció.

LA HERENCIA DE CAMILO SESTO

Además de su legado musical, Camilo Sesto dejó una serie de inmuebles que serían heredados por Camilo Blanes Jr., su único hijo.

Entre estas propiedades se encuentra un gran chalé en Torrelodones (Madrid), de casi 500 metros y valorizado en 1 millón de euros. Asimismo, una casa al norte de Madrid, con un terreno de casi 2.000 metros que asciende hasta los 700.000 euros.