Carla Crocco es una mujer de Argentina cuya historia ha sorprendido en las redes sociales. Años atrás, llegó a pesar 90 kilos y se dio cuenta de que su vida corría peligro. Por ello, decidió hacer un cambio radical, el cual le permitió descubrir un nuevo mundo del cual no planea salir.

“Tenía 29 años y entendí que estaba poniendo en riesgo mi salud, más allá de lo estético. Al principio me lo impuse, iba tres veces a la semana, hacía zumba, step, funcional”, dijo al medio Todo Noticias la joven, que en el pasado era conocida como ‘gordita’ entre sus familiares.

En la actualidad, entrena cinco veces por semana y luce un imponente físico que sorprende a cualquiera que la ve en el gimnasio. “En un año logré bajar 30 kilos, para entonces ya me había hecho un grupo de amigas y le empecé a agarrar el gustito”, señala.

Poco a poco, el “gustito” empezó a convertirse en su estilo de vida. Así, descubrió el fisioculturismo, disciplina que la fascinó, primero como observadora, y luego como algo para lo que trabaja a diario.

El año pasado, debutó en una competencia y hoy compite en la categoría Bikini Wellness. Hasta el momento, ha participado en cuatro torneos y siempre se mantuvo en el podio, dentro de los tres mejores puestos.

“Si yo pude, tú también”

“Esto me apasiona”, dice Carla, quien utiliza sus sociales para mostrar su increíble antes y después. “Mi antes y mi después están ahí. Yo soy la prueba real del ‘se puede’”.

“Todo el tiempo muestro en Instagram mi realidad”, agrega. “También muestro la etapa de volumen donde no estoy marcada y tengo panza, ahí explico que el cuerpo de torneo es para el día de la competencia y trato de predicar esto de ‘si yo pude, vos también’”.

Eso sí, advierte sobre la importancia de ser constante a la hora de decidir dedicarse a la vida sana. “Hay que proponérselo, hay que tener constancia. No es mágico el cambio y aunque lo estético viene de la mano, lo que van a ganar es salud”, explica.

“Hoy me siento bien, mi cuerpo es funcional, puedo correr un colectivo sin agitarme, me hago un análisis y me sale todo bien. La verdad que este deporte me cambio la vida”, concluye.

