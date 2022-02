Carole Horlock es una británica de 55 años que por años se dedicó a ser la madre sustituta de los hijos de otras parejas que, por algunas razones, no podían concebir a sus propios bebés. Recientemente, esta mujer reveló que, por error, entregó a uno gestado con su propio esposo.

Para ella, ser una gestante subrogada la llenaba de orgullo por la alegría que les aportaba a otras personas. “Estoy inmensamente orgullosa de mi carrera como subrogada y de tener 13 bebés que son amados por sus familias”, dijo en conversación con el medio Mirror.

Sin embargo, para Carole, que es considerada la madre ‘más prolífica del mundo’, hay un “lado oscuro” durante el camino hacia la maternidad.

Según explica, en junio de 2004 dio a luz a un bebé de 4 kilos por subrogación de vientre creyendo que era el hijo de otra pareja. El niño había sido creado a partir de su óvulo, pero con el esperma del marido de la otra mujer.

Luego del nacimiento, ella entregó el bebé como lo hacía regularmente; no obstante, seis semanas después los padres del menor le informaron a la agencia de subrogación que, tras practicarle una prueba de ADN al niño, se enteraron que no era suyo.

Tras ello, Carole y su esposo debieron someterse a un test similar, con el que terminaron descubriendo que el niño era biológicamente de ellos.

“¿Qué íbamos a hacer ahora que sabíamos que era biológicamente nuestro?”

“Como madre sustituta estás teniendo un bebé para otra persona. No creas un vínculo, no te has preparado para un hijo, de hecho, durante nueve meses te estás distanciando mentalmente del bebé”, señaló la mujer.

Horlock explicó también que los médicos que llevaron a cabo la inseminación le aconsejaron no tener relaciones sexuales por unas semanas o hasta que confirmara estar embarazada, pero durante el proceso ella tuvo un encuentro íntimo con su pareja sin las precauciones necesarias.

“Tuvimos que tomar una decisión, ¿qué íbamos a hacer si lo devolvían? ¿Y qué íbamos a hacer ahora que sabíamos que era biológicamente nuestro?”, expresó Carole, quien no ha tenido un hijo en común con su pareja hasta ahora, pero sí con otras personas.

“Tuvimos una discusión honesta y abierta sobre si lo mantendríamos o lo daríamos en adopción”, agregó la mujer, quien además indicó que, luego de hablar con la pareja, esta decidió adoptarlo. “Ellos lo amaron desde el momento de su concepción y lo nutrieron, yo solo le proporcioné el útero”.

Culminado el proceso, la pareja se mantuvo en contacto con Carole y su esposo por algunos años, pero pasado un tiempo “las relaciones se rompieron por completo y el contacto se detuvo”.

Hoy en día, la mujer no se arrepiente de su decisión de dar a su hijo en adopción, aunque dice que quedó devastada al no saber más de él.

¿Qué es el embarazo subrogado?

El embarazo subrogado es un tipo de embarazo en el que una mujer lleva en su vientre un bebé, en lugar de otra persona que no puede tener hijos, hasta dar a luz.

En un embarazo subrogado, se forma un embrión con espermatozoides donados que fecundan los óvulos de la gestante subrogada o los óvulos de una donante. El embrión se implanta en el útero de la gestante subrogada, quien continúa el embarazo hasta que nace el bebé.

Es posible que el embarazo subrogado sea una opción para hombres y mujeres que desean tener hijos pero que recibieron determinados tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, que a veces causan esterilidad.