En Chile, una niña de solo 7 años fue diagnosticada con cáncer de mama. El caso dio la vuelta al mundo, pues se trata de una patología que difícilmente afecta a niñas o adolescentes.

Según Patricia Muñoz, madre de la menor identificada como Maura, fue durante un baño que se dio cuenta que algo andaba mal con su hija.

“Yo la estaba bañando un día y después al secarla y colocarle crema noto que tenía un porotito debajo del pezón. Ahí el doctor me recalcó que lo que la Maura tenía no era normal, que si yo esperaba mucho esto iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto. Esto fue en agosto, y en septiembre nos enteramos que la maura tenía un cáncer (de mama)”, recordó la mujer en conversación con TVN.

Francisco Barriga, hematólogo oncólogo pediatra, señaló que el cáncer de mama es extremadamente raro en niñas o adolescente. “Yo pensé que me iba a morir sin ver un cáncer de mama en un niño menor de 10 años. Pasaron 32 años y no lo vi, y yo creo que tendrán que pasar otros 32 para que aparezca o que yo sepa de otro caso similar”, dijo.

“La mayoría de las mujeres en las que se diagnostica cáncer de mama tiene entre los 50 y los 60. De ahí para abajo empieza a ser menos frecuente y un caso de un menor de siete años es completamente anecdótico”, agregó.

“A nivel mundial no existe ningún caso parecido al de Maura. El único parecido que tiene es el de una niña que le detectaron un cáncer similar a los 10 años en Estados Unidos. Es uno en 200 millones, el de Maura puede ser uno en 400 millones”, indicó por su parte Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Paciente Oncológicos.

Sometida a cirugía

Tras el diagnóstico, la madre sostuvo que su hija fue sometida a una operación para extirpar el tejido comprometido, por lo que ahora esperan por los exámenes para determinar si hay metástasis.

“Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo, porque o sea, es fuerte para una persona adulta”, señaló. “Tengo fotos de la maura y yo lloro. Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama”.

La preocupación de la progenitora aún no cesa, pues “no hay un tratamiento para ella en este momento, porque lo que a mi me pareció extraño es que a la Maura la operaron y ahí nomás quedó. Yo no sé si ella después de la operación pudo haber hecho metástasis en otra parte. Eso es lo que a mi me preocupa”.

Para Tagle, una de las opciones que podría tomar la familia es aplicar una terapia que actualmente desarrollan médicos en España para casos de cáncer de mama en personas jóvenes.

“Si no tiene metástasis viene un proceso de una radiación que al ser un paciente muy especial, muy chica, no existen registros tampoco para ese tipo de radiación”, explicó.

“Si tengo que viajar voy a viajar, pero yo necesito dormir tranquila y saber si mi hija está bien”, dijo por su parte Patricia.

Según el medio BiobioChile, en el país sureño el cáncer de mama ocupa el primer lugar en mortalidad por este tipo de enfermedades en mujeres según datos oficiales. Asimismo, se estima que una de cada ocho podría desarrollar esta condición a lo largo de su vida.

Información general sobre el cáncer de mama

El cáncer de mama es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de la mama. La mayoría de los tumores de mama en niños son fibroadenomas (no cancerosos), señala el Instituto Nacional del Cáncer.

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres de 15 a 39 años; sin embargo, menos de 5 % de los cánceres de mama se presentan en mujeres en ese grupo de edad.

El cáncer de mama en este grupo de edad es más agresivo y más difícil de tratar que en mujeres de más edad. El tratamiento para las mujeres jóvenes y de más edad es parecido.