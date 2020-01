Han pasado más de 12 años desde aquel trágico junio de 2007 cuando el luchador profesional de la WWE Chris Benoit asesinó a su esposa Nancy, estranguló a su hijo Daniel de seis años, para posteriormente quitarse la vida ahorcándose.

Desde ese suceso, se han propuesto numerosas explicaciones de su accionar, incluyendo que tenía un daño cerebral, abusaba de esteroides y un matrimonio fracasado. Lo cierto es el crimen dio lugar a numerosas versiones en los medios de comunicación y una investigación por parte del gobierno federal en el consumo de esteroides en la lucha libre profesional.

Pero cómo salió a relucir después de tantos años el nombre de este famoso personaje que fue considerado uno de los mejores en la lucha profesional. Pues bien, fue luego de que su hijo David Benoit, de otro compromiso, se animó hablar de este hecho y aseguró que su progenitor no cometió el asesinato.

“Él nunca haría eso. Sé que no lo haría. Creo que algo salió terriblemente mal. El médico dijo que tenía ETC. Al principio, eso les dio un cierre. Tenía ETC, por lo que creo que no fue él (…). Hablé con mi papá en el Día del Padre. Esa fue la última vez. Hablamos durante dos horas. Solo nos reíamos y nos preparábamos para hacer planes para el verano y pude decirle ‘Te amo’ por última vez”, dijo al periodista Chris Van Vliet. Sobre su medio hermano fallecido dijo que lo “amaba y ahora está en un lugar mejor”.

Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? A continuación, te contamos detalles del fatídico día en el que el luchador acabó con la vida de sus seres queridos y la también la suya.

Chris Benoit posee en su haber cinco reinados como Campeón de los Estados Unidos cuatro reinados como Campeón Intercontinental, Campeón en Parejas de la WWF/E, Campeón Mundial en Parejas de WWE (Foto: WWE)

LA HISTORIA QUE NO QUERÍA VOLVER A SALIR A LA LUZ

Fue el 22 de junio de 2007 cuando Chris Benoit decidió acabar con la vida de su esposa Nancy. El lugar: una oficina de la primera planta de la casa familiar. La mujer tenía los brazos atados y su cuerpo envuelto en una toalla; asimismo, junto a ella había una biblia.

Las lesiones indicaban que Benoit había presionado un rodillazo en su espalda al mismo tiempo que tiraba de una cuerda alrededor de su cuello, ocasionándoles asfixia. También se encontró sangre debajo de su cabeza, lo que sugiere que pudo haber tratado de defenderse, aunque las autoridades informaron que no hubo señales de lucha inmediata.

Asimismo, no se pudo determinar el alcohol hallado en su cuerpo estaba allí antes de su muerte o era producto de la descomposición de su cuerpo. Lo que sí se llegó a determinar es que la mujer no tenía evidencia de que estuviera sedada como su pequeño.

Respecto a su hijo Daniel, de solo seis años, fue sofocado y asesinado en su dormitorio; al igual que su madre, también tenía junto a su cuerpo una biblia. El niño tenía lesiones internas en el área de la garganta, que no mostraban contusiones. Las investigaciones determinaron que el menor había sido sedado con Alprazolam y posiblemente se encontraba inconsciente cuando su padre acabó con su vida. Su cuerpo empezó a mostrar signos de descomposición, pero no era tan avanzada como el de su progenitora.

Tras cometer estos crímenes, según el fiscal del distrito, Chris Benoit se suicidó. Aparentemente utilizó un cable de su máquina de pesas para ahorcarse, creando un lazo con el extremo del cable. Cuando lanzó las pesas, el movimiento provocó que se estrangulara.

Chris Jericho, un veterano de la industria, dijo en su momento que Benoit "era como el Michael Jordan o el Wayne Gretzky de su profesión. Tan bueno era, que es imposible no referirse a él cuando se habla de Lucha Libre" (Foto: WWE)

HALLAZGOS DE LOS CUERPOS

La policía informó la tarde del 25 de junio a la WWE sobre el hallazgo de los tres cuerpos en la casa de Benoit. Aunque ninguna nota de suicidio fue encontrada durante las investigaciones iniciales; posteriormente, se halló una nota en una biblia, que había sido enviada con otras pertenencias a la primera esposa del luchador que vive en Canadá.

El padre de Chris Benoit, Michael Benoit, dio a conocer lo que tenía el escrito: “Estoy preparándome para dejar este mundo”, decía.

