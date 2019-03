Hombre recibe más de 15 mil saludos de cumpleaños tras insólita broma de sus hijos 

Chris Ferry podría haberse convertido en el cumpleañero que más veces ha sido saludado en la historia. Esto luego de que sus hijos le jugaran una ingeniosa broma que no tardó en volverse viral en redes sociales.

Y es que para celebrar sus 62 años, los hijos del hombre decidieron colocar un enorme cartel con su número de teléfono e invitar a cualquier persona que lo leyera a saludarlo.



Sucede que Christopher y Mike viven en Florida y no pudieron viajar a casa de su padre en Nueva Jersey para la fecha; sin embargo, esto no se convirtió en un obstáculo a la hora de sorprender a su padre por su onomástico.

Se dio a conocer que los hermanos Ferry se pusieron de acuerdo y decidieron encargar una valla publicitaria que costó unos 2 mil dólares. De esta forma, podrían publicar una foto de su padre, su número de celular y un mensaje que dice: "deséale un feliz cumpleaños a mi papá. Con amor, sus hijos".

"Pedimos que lo pusieran en una autopista muy transitada de Atlantic City para que sus amigos y conocidos lo vieran. Sin embargo, todo el mundo empezó a contactarse con él", señalaron los muchachos.

Foto: DailyNews DailyNews

"Me desperté este sábado y vi que tenía un mensaje que decía ‘feliz cumpleaños’ de un número desconocido. '¿Nos conocemos?', pregunté, y me respondieron que no, pero que se habían enterado por el cartel", contó Chris Ferry, víctima de la broma.

El hombre aseguró que aún no consigue salir de su asombro ante los más de 15 mil mensajes y llamados que recibió hasta el momento.

"Es increíble. La gente me llama y quiere hablar conmigo. Me saludan con mucho cariño", dijo.

"Algunos me cuentan acerca del cumpleaños que más recuerdan o incluso comparten conmigo la pérdida de un ser querido al que ya no pueden saludar", añadió.

Foto: DailyNews DailyNews

El gesto fue tomado muy bien por el hombre, quien aseguró que la gente ahora lo reconoce en la calle como "el papá del cartel".

Sus hijos, por su parte, dijeron sentirse muy orgullosos por la repercusión generada por su obra maestra no solamente en la calle, sino también en Internet.

“Nuestro padre se ríe y realmente conseguimos nuestro objetivo: darle un regalo de cumpleaños que pueda recordar por siempre”, dijeron y sostuvieron: "Ya tenemos que empezar a pensar en la forma de superarnos con el regalo del año que viene. Realmente dejamos la vara muy alta".

