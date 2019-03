Chris Reza, el policía mariachi que es toda una sensación en Los Ángeles

Chris Reza es conocido en Boyle Heights como el "policía mariachi". Reza, detective del cuerpo de Policía de Los Ángeles (California), emplea la música para "romper el hielo" con la gente de a pie y fortalecer las relaciones comunitarias.

"La idea es humanizar la placa", dijo Reza a Efe en Mariachi Plaza, un lugar ubicado a pocos metros de su lugar de trabajo y al que ha acudido en más de una ocasión a actuar junto a su banda Mariachi Los Servidores, compuesta por agentes de policía del sur de California.

Allí, entre los murales de herencia mexicana y una estatua dedicada a la cantante Lucha Reyes, aparece Reza con su traje azul oscuro del Departamento de Policía de Los Ángeles y entona varias canciones al estilo charro tradicional ante el asombro de los presentes, que no dudan en felicitarlo.

"La gente ve algo así y se acerca a hablarte. Sienten que formamos parte del barrio. No ven todos los días a un agente de Polícia cantar a plena luz del día en público. Derriba la frontera entre la Policía y la gente. Rompe el hielo ligado al uniforme", explicó.

La próxima actuación de Reza y su grupo es este domingo en el Downey Theatre, donde brindarán un concierto ranchero con el lema "Violines, No Violencia", cuyo fin es recaudar fondos para comprar instrumentos musicales que serán donados a los departamentos de música de varias escuelas.

"Creo que acercar la música a los niños es una necesidad. Les permite alejarse de las bandas y de las armas. Tengo amigos que me dicen que si no fueran mariachis, estarían muertos o en la cárcel", confesó Reza.

"Cuando los niños nos ven actuar, compruebas que no han tenido ese tipo de interacciones con agentes de Policía. Nos veían de otra manera. Y si podemos ayudarles a encontrar un buen camino en la vida, ¿por qué no lo vas a hacer?", sostuvo.

Reza llega puntual cada día a las 6 de la mañana a la comisaría de Hollenbeck. Allí atiende a las peticiones pendientes del turno de noche, elabora informes, habla con las víctimas de los casos que gestiona, se pone en contacto con los fiscales de distrito.

Se encarga especialmente de crímenes contra la propiedad: robos, asaltos, hurtos, vandalismo y sustracción de vehículos. También se ocupa de casos de violencia física. Es su trabajo y lleva 19 años haciéndolo.

Pero la música es su verdadera pasión y nunca lo ha querido ocultar.

"Crecí escuchando la música mariachi. Mi madre era cantante en fiestas y bodas y me inculcó ese amor. Yo seguí su camino, primero un poco a escondidas, y después mientras iba a clase para convertirme en policía. Hubo altibajos, pero es difícil renunciar a algo cuando lo quieres tanto", declaró Reza.

El agente comenzó su carrera musical organizando pequeñas actuaciones en público luciendo el tradicional traje de charro.

Pronto, sus compañeros de división se percataron de su afición y le pidieron que se involucrara en algunas actividades comunitarias.

Uno de esos actos fue a petición de la familia de una madre con una enfermedad terminal, que quería organizar la fiesta de "Quinceañera" a su hija con parálisis cerebral.

"Al principio no quería mezclar mi trabajo con mi pasión. Era algo raro para la gente, pero ya no lo es tanto gracias al trabajo comunitario que hacemos. Ahora canto con mi uniforme de policía, pero surgió de forma natural en aquella 'Quinceañera'", detalló Reza.

"Era un evento pequeño con mucha presencia policial. Todos estaban en uniforme así que decidí cantar con el traje. Recibí comentarios muy positivos por parte de la familia y miembros de la comunidad. Estaban muy agradecidos y pensaron que era algo muy positivo. Era bueno inculcar la idea de tener muchos objetivos en la vida y no renunciar a tus sueños", declaró.

Tras el éxito de su intervención, que consiguió gran repercusión en las redes sociales en noviembre de 2017, Reza decidió crear Mariachi Los Servidores con compañeros de otras comisarías.

"No siempre fue así, pero hoy me siento muy cómodo como un policía que canta mariachi. Cada vez me resulta más natural", concluyó.



Antonio Martín Guirado / EFE