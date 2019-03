Acuñan una moneda para conmemorar al desaparecido científico Stephen Hawking

El Reino Unido ha acuñado una moneda conmemorativa de 50 peniques para ensalzar la vida y el trabajo del físico Stephen Hawking, fallecido en marzo de 2018 a los 76 años.

La pieza está a la venta a través de Royal Mint, la fábrica oficial de moneda británica, en diversas versiones, por un precio que va desde diez libras (14,59 dólares) la más barata, hasta 795 libras (1054,30 dólares) por una acuñada en oro.

Stephen Hawking fue uno de los físicos teóricos más célebres de las últimas décadas por sus investigaciones sobre la naturaleza de los agujeros negros y sus populares libros de divulgación científica.

La moneda conmemorativa, que no entrará en circulación, incluye una ilustración que reproduce la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro, uno de los fenómenos físicos que el cosmólogo británico abordó en su célebre obra "A Brief History Of Time" (1988).

"Stephen Hawking logró que algunos problemas difíciles fueran accesibles e interesantes", afirmó la diseñadora de la moneda, Edwina Ellis, en un comunicado de Royal Mint.

Uno de los descubrimientos más reconocidos de Stephen Hawking fue la teoría de que los agujeros negros emite cierta radiación, por lo que lentamente se evaporan y a muy largo plazo pueden llegar a desaparecer.

"Creo que mi mayor logro es haber descubierto que los agujeros negros no son completamente negros", dijo en una ocasión el cosmólogo a la BBC.

Stephen Hawking es uno de los científicos que han sido reconocidos en los últimos años por la fábrica de moneda británica, que en 2017 presentó una pieza en honor a Isaac Newton, quien elaboró la primera descripción de la fuerza de la gravedad, y en 2009 honró a Charles Darwin, que sentó las bases de la teoría de la evolución.

Lucy Hawking, hija del físico británico, agradeció el "privilegio" otorgado por la fábrica de moneda. "Creo que mi padre se hubiera sentido encantado por estar al lado de Sir Isaac Newton y Charles Darwin", comentó.

El director de Royal Mint, Nicola Howell, alabó por su parte las contribuciones a la ciencia de Stephen Hawking, que fue "uno de los más brillantes físicos del mundo".