Una mujer británica ha revelado el dramático episodio que vivió recientemente: se fue a dormir y cuando despertó había olvidado los últimos 20 años de su vida. Claire Muffett-Reece, de 43 años, se acostó una noche en 2021 pensando que tenía un resfriado, pero despertó en el hospital y estuvo en coma durante 16 días.

Claire, quien es periodista y reside en la ciudad de Braintree junto a Scott, su esposo, y dos hijos, explicó que todo empezó en junio de 2021. En aquel entonces, experimentó síntomas parecidos a lo que ella definió como un resfriado común. Además, se sentía bastante cansada.

El día 19 de ese mes, decidió acostarse temprano. “A la mañana siguiente, Scott intentó despertarme, pero no me moví. Me llevaron en ambulancia al Hospital Broomfield de Chelmsford, donde padecí convulsiones. Me conectaron a un respirador”, contó en un artículo escrito por ella misma y que fue publicado en el medio The Sun.

Tras seguir con las convulsiones, fue trasladada al Royal London Hospital para recibir ayuda especializada. Allí, fue sometida a varios exámenes y los médicos creyeron que su cerebro sufría de sangrado, pero este diagnóstico fue descartado.

“Los neurólogos confirmaron que mi cerebro se encontraba inflamado debido a una encefalitis, probablemente causada por un virus que me había infectado. A Scott y a mis padres les dijeron que se prepararan para lo peor”, aseguró.

Fueron 16 los días que la periodista estuvo en terapia intensiva y conectada al soporte vital. Afortunadamente, logró sobrevivir.

Culminada aquella etapa, estuvo hospitalizada cinco semanas. Durante ese tiempo, sufrió alucinaciones debido a las medicinas que utilizaba.

“Alucinaba, deliraba bastante en esa etapa, lo que es bastante normal si has estado conectado a un respirador. Ahora hay que reírse de ello, le decía a cualquiera que quisiera escuchar que Phil Collins era mi primo... Obviamente no lo es. Pensé que había avispas en el techo o que las moscas se metían en mis oídos. Fue muy extraño”, dijo en conversación con el programa Steph’s Packed Lunch del canal Channel 4.

Pérdida de la memoria

Tras despertar, grande fue la sorpresa que se llevaron todos cuando Claire preguntó por sus gatos. Uno de ellos había fallecido hace ya varios años, y el otro había perdido la vida una semana antes de que se enfermara.

Si bien recordaba a su esposo y a sus dos hijos, no se acordaba de haber dado a luz, su boda, fechas de cumpleaños, gustos personales de ellos, entre otras cosas. Al mirarse al espejo, tampoco recordaba algunas arrugas que tenía. Tampoco recordaba la pandemia de covid, los atentados del 9/11, ni los del 7/7 de Londres.

“Fue aterrador descubrir acontecimientos que cambiaron el mundo y que no podía recordar”, escribió. “Los neurólogos me explicaron que la pérdida de memoria era un efecto secundario habitual de la encefalitis, y que no existía garantía de que la recuperaría”.

Físicamente, se sentía bastante débil y apenas podía caminar. Su esposo debía ayudarla a bañarse y a vestirse. “Me sentía impotente y confundida cuando mi familia confirmó que estaba más irascible de lo normal, lo cual era un efecto secundario de mi lesión cerebral”, expresó.

Hoy en día, su saluda ha mejorado, pero todavía no recupera el 100% de sus recuerdos. “Me despierto con dolores en los nervios y picores. Me despedí del carné de conducir por dos años y no puedo cocinar sola por si me da una convulsión”, indica Claire, quien ha visto afectada su memoria a corto plazo y extrañamente duerme la noche entera.

Por otro lado, pudo retomar su empleo de periodista. “Mi carrera está volviendo a empezar poco a poco, y fue un alivio darme cuenta de que no me olvidé cómo escribir cuando entrevisté a algunas celebridades, ¡aunque tuviera que buscar en Google quiénes eran!”, exclamó.

Pese a lo sucedido, la mujer se muestra optimista de cara al futuro: “En cuanto a mis recuerdos perdidos, todavía hay una mínima posibilidad de que retornen, pero si no, tendré que crear muchos nuevos y felices”.

¿Qué es la encefalitis y cuáles son sus síntomas?

La encefalitis es una enfermedad que inflama el sistema nervioso central. Generalmente afecta al cerebro, pero también llega a afectar en algunas ocasiones a las meninges (meningoencefalitis) y a la médula espinal (encefalomielitis), señala el medio Antena 3.

Pese a no ser una enfermedad muy frecuente, cada año de notifican alrededor de 600 casos de encefalitis. Se cree que la cifra es mucho mayor, pero los síntomas son atípicos en algunas ocasiones, por lo que no se llega a identificar el agente causante.

Un diagnóstico eficaz y rápido puede evitar que el paciente presente secuelas considerables, sus síntomas generalmente son estos: Fiebre, alteración del nivel de conciencia, dolor de cabeza, crisis epilépticas y diferentes tipos de déficits neurológicos, dependiendo de las partes del cerebro más afectadas.

Una encefalitis grave no tratada de manera precoz podría resultar mortal o dejar secuelas permanentes. En la mayoría de los casos, esta enfermedad puede ser tratada y eliminada sin apenas tratamientos, pero es importante saber cómo actuar ante ella ya que en casos graves puede dejar secuelas como déficit en el movimiento, la muerte, pérdidas de memoria o alteraciones en el comportamiento.