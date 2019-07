Claudio Pizarro: el día que le metió gol a Alianza Lima en un partido oficial

"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz", dijo Claudio Pizarro al anunciar que, tras 24 años jugando al fútbol profesionalmente, este 2019 será el año de su retiro.

Así es, el ‘Bombardero de los Andes’ cuelga los chimpunes luego de 21 temporadas ininterrumpidas en Europa. Luego de hacer historia en la Bundesliga. El peruano es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la liga alemana con 195 goles en 466 partidos.

A punto de cumplir 41 años, Claudio Pizarro es considerado el mejor futbolista peruano de los últimos 20 años. Sus goles en canchas europeas y americanas son de total conocimiento por los hinchas del fútbol. Sin embargo, existe un gol que pocos recordarán, o no querrán hacerlo.

Nos referimos a gol que Claudio Pizarro le hizo a Alianza Lima, el equipo de sus amores. Como el mismo lo confesó en repetidas ocasiones. A continuación te contamos el momento histórico.

Era 1997, Claudio vestía la camiseta del Deportivo Pesquero, equipo con el que debutó en la temporada del ´96 bajo el mando de Roberto Challe, precisamente ante Alianza Lima. El amor por la camiseta ‘blanquiazul’ no fue impedimento para que les anotara un golazo.

Aquel entonces, el club victoriano ya se había proclamado campeón nacional. El equipo chimbotano perdía 2-0 en un encuentro jugado en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). Pero apareció el joven Claudio Pizarro, que había debuta hacía un año en primera división, para de un tiro libre descontar para el Deportivo Pesquero.

Claudio Pizarro y su historia con el Deportivo Pesquero y Alianza Lima:

El delantero peruano debutó en primera división con el Deportivo Pesquero en la temporada de 1996 y bajo la batuta de Roberto Challe. Su primer partido como jugador profesional fue ante Alianza Lima disputado en el estadio Manuel Gómez Arellano de la ciudad de Chimbote.

En el extinto cuadro chimbotano, Pizarro permaneció dos años y había marcado 11 goles en 42 encuentros. Finalmente, en 1998 ficha por el club del que se convertiría hincha para siempre: Alianza Lima, tras desechar varias ofertas de otros clubes peruanos.

Pizarro marcó 25 goles en dos temporadas con Alianza, alcanzando la segunda posición en el Torneo Apertura de 1999. Durante un partido de dicho campeonato, ante el Unión Minas, Pizarro anotó cinco goles, sin imaginar que ese día unos directivos del Werder Bremen de Alemania se encontraban en el estadio.

Tras jugar las primeras fechas del clausura peruano con Alianza Lima, llegó al fútbol alemán.

Los récords de Claudio Pizarro en Alemania

Es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga con 195 goles en 466 partidos.

Está en el Top 10 de máximos goleadores de la Bundesliga de todos los tiempos, en el puesto 6°.

Está en el Top 10 de máximos goleadores del Bayern Múnich de todos los tiempos, en el puesto 9°.

Es el segundo extranjero que más títulos posee en el Bayern Múnich (18).

Es uno de los 6 sudamericanos en ganar la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes.

Claudio Pizarro y Roberto Soldado son los únicos jugadores en anotar un triplete en Champions League y Europa League.

Es el 4º máximo goleador latinoamericano en Copas Europeas (Champions League, Copa UEFA y UEFA Europa League) al anotar 48 goles, situándose solo detrás de Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano y Sergio Agüero.

Es el máximo goleador peruano en Europa al anotar 253 goles en torneos oficiales de Liga, Copas Nacionales y Copas Internacionales, superando a Juan Seminario y Teófilo Cubillas.

Es el máximo goleador extranjero e histórico del Werder Bremen con 149 goles.

Claudio Pizarro fue convocado por primera vez a la Selección peruana en 1999. La última vez que jugó para la selección de mayores fue en 2016. (Foto: GEC)