Colombia: congresista es descubierto jugando con el celular en pleno debate

Gran malestar ha causado en Colombia la difusión de una grabación que mostraba a un congresista pasando por alto sus obligaciones de forma vergonzosa. La escena ha sido ampliamente compartida en Twitter.

La Cámara de representantes del parlamento colombiano se encontraba discutiendo un proyecto de ley dedicado a la modificación del Código de Infancia y Adolescencia. El diálogo giraba en torno al consumo de drogas, un tema indudablemente serio.

Para cerrar el tema del Sr. Kike Cabrales, congresista del CD, y desmentirlo. No, no fue un minuto de distracción y la sesión estaba en curso. Estuve una hora allí. En este otro video lo pruebo mientras Rodrigo Lara interviene. @BluRadioCo @WRadioColombia @lafm @VickyDavilaH pic.twitter.com/4OMppuqBKc — Julián Rodríguez Sastoque (@eljulisastoque) 5 de diciembre de 2018

No obstante, el congresista Enrique Cabrales no parecía demasiado interesado y, en lugar de atender el debate, prefirió jugar con su smartphone. Lo que no se imaginó era que estaba siendo grabado.

El video que muestra a Cabrales entreteniéndose con un juego de autos suma 168.000 reproducciones en Twitter actualmente. Las imágenes han recibido casi 9.000 ‘retuits’ y cientos de comentarios sumamente críticos contra el parlamentario del Centro Democrático. Muchos de los comentarios hacían referencia al elevado sueldo de los congresistas colombianos, que supera los 9.700 dólares según el tipo de cambio actual.

Tras el revuelo en las redes sociales, el político se defendió ante la prensa señalando que fue grabado en “un momento de distracción” de apenas “un minuto”. Sin embargo, Julián Rodríguez, el responsable de la difusión del video, indicó que otros tres videos suyos demuestran que esas declaraciones son falsas. Uno de estos fue también subido a Twitter.

Por lo pronto, el congresista Cabrales sigue siendo blanco de duras críticas en Colombia.