Cuando uno está apurado o tiene otras cosas en mente suele olvidar cosas en el transporte público, y son pocos los conductores que suelen guardar las cosas y devolverlas. Ivan Avaca pertenece a este grupo y no paró de buscar hasta dar con el propietario de la mochila sin imaginar la fuerte suma que había dentro. Su conmovedora historia se volvió viral en las redes sociales.

De acuerdo al portal Clarín de Argentina, Ivan Avaca, un conductor de la línea 29 en la ciudad de Córdoba, venía trabajando como un día cualquiera y recordó que este último lunes uno de sus pasajeros llevaba consigo una mochila grande y muy cargada, que a la postre terminó olvidándose.

El conductor sabía el aspecto y cómo lucía el pasajero, puesto que ese día hubo poca afluencia. Por la indumentaria que portaba, el sujeto se trataba de un empleado que trabaja en la cosecha y a último momento tuvo una urgencia familiar.

El último recuerdo que tuvo de él fue que se bajó en el terminal y tomó el primer taxi que lo lleve hasta la estación para tomar el micro con destino a Santiago del Estero, según precisa el medio citado. Una mujer le comentó que el hombre se olvidó su mochila, así que decidió guardarla.

“Vi que había plata, un celular y ropa. No conté la plata, después me enteré cuanto. En ningún momento se me cruzó quedarme con algo que no es mío”, precisó. ¿Cuánto dinero había? Nada más ni menos que 100 mil pesos argentino, que es equivalente a 805 dólares americanos.

Orgulloso de su compañero

Con ayuda de un intermediario, Ivan logró ubicar al propietario de la mochila y así devolverle con todas las pertenencias. “Me siento orgulloso de tener un compañero y amigo como Ivan Avaca”, escribió Cali Villega en su cuenta de Facebook.

“Llevaba la suma de $100.000, un teléfono celular y otras pertenencias. Por suerte la encontró Iván, contactamos al dueño y hoy se entregó la mochila a su dueño. Estas son cosas que te alegran el día, no cambies nunca hermano, Dios te dará el doble”, complementó Cali, quien aseguró que por la cabeza de Ivan nunca pasó quedarse con la mochila.

