Cristina Zenato ha dedicado 25 años de su vida a compartir el conocimiento y el estudio de los tiburones, por lo cual su historia se ha hecho muy popular en redes sociales, especialmente, por acciones que muchos catalogarían como “temerarias” porque, sin mostrar miedo alguno, introduce sus manos en la boca de estos grandes peces, a los cuales ha llegado a calificar de “hermosos” y “tolerantes” con los humanos, pese a que millones de personas les temen.

Zenato se dedica a compartir conocimientos sobre los océanos, cuevas y buceo en arrecifes del Caribe y las Bahamas, trabajo que la llevó a conocer a más de 12 especies de tiburones. Su labor con estos y otros animales ha sido utilizado por diversos científicos, hasta cineastas que se han mostrado atraídos por estos animales marinos.

Cristina llegó a confesar: “Amo los tiburones. Son absolutamente hermosos. Me encanta cómo se mueven por el agua”. En más de una ocasión ha sido captada introduciendo sus manos en sus bocas para desprender los anzuelos que puedan tragarse.

Los tiburones son “tolerantes” con los humanos

“Comencé a verlos hacia mí con esos horribles anzuelos, por eso empecé a quitarles estos ganchos. Solo quería que sus vidas fueran mejor y poder aliviar su dolor”, agrega a un video para TheDodo que ha superado los 30 millones de reproducciones en Facebook.

En este documento revela: “Un día apareció un tiburón con un anzuelo muy adentro, así que abrí su mandíbula y vi el gancho. En ese momento decidí meter la mano y tirar de él. Al instante, el tiburón regresó y me permitió acariciarle”.

Asimismo, revela que cuando consigue quitar esto anzuelos de la boca de los tiburones se siente “feliz, satisfecha y aliviada”, además de asegurar que estos animales son “muy tolerantes con la presencia humana (…) cada vez que me permiten ayudarles, me siento privilegiada, porque me ofrecen su total confianza”.

Cristina Zenato ha realizado activismo en favor de los tiburones

