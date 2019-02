Conoce la historia de Toad, el perro al que le creció una boca por la oreja

No importa si son grandes, medianos o pequeños, los perros han sido considerados los mejores amigos del hombre desde hace varios siglos no solamente por su amor incondicional, sino también por la ternura que irradian.

Teniendo esto último en mente, viene sorprendiendo en redes sociales el caso de Toad, una perra de 5 años que se diferencia bastante de los especímenes de su raza y que recibe el apoyo incondicional de Heather Hernández, su dueña. Su historia se volvió viral en redes sociales.

Y es que el animal de raza pitbull cuenta con una segunda boca ubicada en la parte lateral de su cabeza. Esta reemplaza a su oreja, posee un par de dientes y hasta produce saliva.

Foto: PEN News Foto: PEN News

"Inmediatamente reconocimos que era muy diferente a la mayoría de perros", dijo Hernández, dueña del perro y fundadora de Mutt Misfits, un centro de rescate para animales con problemas médicos en donde Toad vive actualmente.

"Inicialmente mostraba mucha agresividad, pero una vez que ella y yo nos juntamos todo eso desapareció", detalló.

"Luego de su examen de admisión inicial en el refugio, nuestro veterinario pensó que tenía oídos adicionales, pero una vez que la sedamos para hacerle la cirugía de esterilización descubrimos que en realidad solo tiene una oreja y dos bocas", agregó.

"Al principio pensamos que tenía dos dientes, pero le hicimos una limpieza dental en el oído hace unas semanas y descubrimos que tenía varios. Algunos de los dientes del oído se habían agrietado, lo que le causaba algunas molestias, pero una vez que se los retiramos ella estaba como nueva".

"Los dientes que conservó parecen estar pegados al cráneo. Ciertamente no podemos descartar que la boca de su oreja pueda causarle problemas en el futuro, pero nos lo tomamos con calma".

Esta boca no posee mandíbula, por lo que no se abre ni cierra. Además, Toad no escucha ni huele muy bien pues la estructura interna de su cabeza parece ser bastante caótica.

Foto: PEN News Foto: PEN News

Sin embargo, a pesar de todas sus diferencias el can vive una vida bastante normal, según dijo Heather.

Ella añadió que busca demostrarle a la gente que "un animal no tiene que ser perfecto para ser una mascota perfecta".

"La organización benéfica se formó porque en los refugios no hay muchas organizaciones que se especialicen en cachorros con necesidades especiales".

"Nos centramos en los animales con problemas médicos importantes y en salvar a las mascotas enfermas y heridas", agregó. "Nos gusta hacer que las personas los comprendan", enfatizó.