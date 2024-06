Estados Unidos complicó este jueves sus opciones de clasificar a los cuartos de final de la Copa América, luego de perder sorpresivamente 2-1 ante Panamá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Timothy Weah, la estrella del equipo anfitrión, dejó a su equipo con 10 en el primer tiempo y fue víctima de comentarios racistas en las redes sociales, incluso después de las disculpas del jugador. La Federación de Fútbol de Estados Unidos se pronunció sobre lo sucedido.

La selección de Estados Unidos buscó sellar este jueves su clasificación a los cuartos de final de la Copa América, pero cayó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ante Panamá, que era el menos favorito.

Tim Weah, una de las principales estrellas del cuadro anfitrión que milita en la Juventus, fue expulsado a los 18 minutos por agredir a un rival y complicó seriamente la estrategia del entrenador Gregg Berhalter. Pese a esta situación, Folarin Balogun anotó el primero cuatro minutos después.

Sin embargo, el jugador menos fue determinante para que los panameños remonten a los 23′ y 83′, con goles de César Blackman y José Fajardo.

Timothy Weah fue víctima de ataques racistas

Tras la derrota, muchos usuarios responsabilizaron a Tim Weah, futbolista afrodescendiente, y lanzaron comentarios racistas en las redes sociales. A raíz de estos hechos, la Federación de Fútbol de Estados Unidos emitió un comunicado para rechazar los ataques en línea.

“No hay absolutamente ningún lugar en el juego para un comportamiento tan odioso y discriminatorio. Estas acciones no sólo son inaceptables sino también contrarias a los valores de respeto e inclusión que defendemos como organización”, se lee en parte del comunicado.

De acuerdo con el ente, ofrecerá servicios de salud mental a cualquier jugador o miembro del personal que lo solicite.

Las disculpas de Timothy Weah

Poco después de la derrota, Timothy Weah pidió disculpas a la afición estadounidense, por medio de una historia de Instagram.

“Hoy defraudé a mi equipo y a mi país. Un momento de frustración provocó una consecuencia irreversible y por eso lo siento profundamente ante mis compañeros, entrenadores, familiares y nuestros aficionados”, escribió el delantero de la Juventus de Italia.

Asimismo, el hijo de George Weah, se comprometió a “aprender de esta experiencia”.

“De ahora en adelante, me comprometo a aprender de esta experiencia, a no permitir que un oponente me provoque y a trabajar para recuperar la confianza y el respeto de mi equipo y mis seguidores. ‘¡¡No importa lo que suceda, siempre lucharé por mi equipo y mi país hasta el día en que ya no sea necesario o no sea capaz de hacerlo!!”, agregó.

“¡Pase lo que pase, siempre lucharé por mi equipo y mi país hasta el día en que ya no sea necesario o no sea capaz de hacerlo! Pido disculpas sinceramente a todos. Mi amor por este equipo va más allá del fútbol y estoy muy triste y enojado conmigo mismo por hacer pasar a mis hermanos por lo que pasaron esta noche”, culminó.

Estados Unidos deberá ganar en la próxima fecha a Estados Unidos y esperar con que Panamá no venza por goleada a Bolivia para clasificar a cuartos de final de la Copa América.