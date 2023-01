La historia de Seonyong Lee, el surcoreano que viajó hasta Bolivia para conocer a su novia Mary, sigue dando la vuelta al mundo. Tras revelar que la joven no quiso seguir comunicándose con él, se mostró arrepentido ante las cámaras de televisión y tuvo un primer acercamiento 24 horas después de hacerse público. En su intención por reconquistar a la altiplánica, el asiático se cambió de look.

De la noche a la mañana, el surcoreano Seonyong Lee, de 23 años, se ha vuelto en toda una celebridad en Bolivia, aunque sin proponérselo. Las personas que lo reconocen en las calles se toman fotografías con él y hasta le dan consejos amorosos. En las redes sociales, su nombre y el de la desconocida Mary son tendencia.

Sin embargo, la única consigna del joven estudiante, desde que fue encontrado llorando en un minibús que recorría La Paz, fue brindarle a Mary, de quien asegura ser su novio, un mensaje de arrepentimiento.

“Mary, tú me cambiaste la vida, tú me sanaste mis heridas. Vuelve a mí, Mary”, fueron algunas de las frases que dejó Seonyong Lee.

La historia de desamor se ha hecho viral en las redes sociales y ya hay quienes la comparan con doramas coreanos o melodramas, como la conocida serie Escalera al Cielo, que alcanzó gran éxito en el Perú y otros países de Latinoamérica.

Inicialmente, en las redes sociales se insinuó que Seonyong Lee había utilizado una fotografía falsa para hacerle creer a la joven boliviana que se trataba de él, pero este entredicho fue descartado posteriormente por el asiático. Incluso la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) anunció una investigación contra el coreano por el presunto delito de estafa.

Llegó por turismo a Perú y luego se fue a estudiar a Chile

El primer país que conoció Seonyong Lee en Sudamérica fue el Perú, adonde acudió por turismo en los primeros meses del 2022, de acuerdo con el programa boliviano Aquí en vivo. Después de permanecer por unos días en el territorio nacional, se dirigió a Chile para estudiar Ingeniería Civil de Minas y, mientras utilizaba una aplicación para aprender idiomas, conoció a una joven boliviana llamada Mary.

En marzo del 2022, el surcoreano inició una relación a distancia con Mary, de quien no se conoce más detalles. Sin embargo, en agosto realizó su primer viaje a Bolivia para conocerla, pero al mismo tiempo surgieron los primeros problemas amorosos.

Según reveló Seonyong Lee en entrevista con Aquí en vivo, en agosto del 2022 empezó a “agotar” la paciencia de Mary por sus mensajes recurrentes, sin embargo asegura que ella seguía queriéndolo.

“Mi sentimiento era tan grande que ya era obsesión. Ya que yo la amo con todo mi corazón y que ella me ama con todo su corazón, hay confianza. Pero no sé por qué me puse así, quizá me puse celoso, porque había otro chico que estaba enamorado de ella. Me contó todo porque era su novio”, narró ante cámaras.

En los primeros días de enero, el surcoreano volvió a La Paz, pero se do con la sorpresa que la joven no quería verlo.

“Estamos felices ahora”

El último lunes, Seonyong Lee consiguió hablar con Mary y, según contó a los medios, arreglaron sus diferencias.

“Ya he hablado con ella, hemos hablado en persona y por WhatsApp. Todo está arreglado, estamos felices ahora. Agradezco tanto que me ayudaran a encontrarla”, reveló el estudiante a los medios bolivianos.

Según contó, no podía comprender que Mary se encuentre muy ocupada durante gran parte del día por su trabajo, pero finalmente entendió su situación.

Seonyong Lee se cambió de look: “Lo hago por ti, Mary”

Este primer acercamiento, sin embargo, no ha permitido que la relación se retome. En caso el surcoreano sea rechazado, Seonyong Lee dijo que respetará su decisión. “Es mi primer amor y mi destino para toda la vida”, sentenció.

En su intento por reconquistar a Mary, el estudiante optó por cambiarse de look para tener un toque más latino, según quedó registrado por las cámaras de Bolivisión.

“Por ti, Mary, me hecho cambio de look”, dijo, mientras era grabado por el estilista boliviano Marceo Ruiz.

Según indicó el estudiante, después de conocer la respuesta de Mary viajará a su país natal para culminar unos proyectos.

