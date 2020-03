Coronavirus: británico graba mensaje de despedida para su familia al empeorar su estado y deja otro más para el mundo

El Reino Unido no se salva del temido coronavirus. El miércoles 25 de marzo fue confirmado que el príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II, dio positivo a las pruebas del covid-19, uniéndose a los más de 8.000 contagiados en las islas británicas. La situación está empeorando y muchos temen por su vida como Matt Dockray.

Matt es un padre de familia, de 39 años y residente del condado de Buckinghamshire, que estuvo al borde de la muerte por la pandemia que ataca al planeta entero. Durante su convalecencia, sufrió un grave colapso de los pulmones que le hizo creer que no sobreviviría al virus.

En esas circunstancias, a pesar de no tener ningún padecimiento previo, desde la Unidad de Cuidados Intensivos, grabó un mensaje para su familia por si no salía de esta. Felizmente, por el momento se mantiene estable y en ese estado compartió un post en Facebook, donde cuenta todo lo que ha vivido desde que comenzó la pandemia.

“Actualmente estoy en la UCI y, en un momento dado, con una pequeña ventana de supervivencia, ya que mis pulmones están fallando. Estoy esperando mi turno para ser sedado y que me pongan un respirador”, inició.

La publicación de Matt Dockray, un paciente británico con coronavirus (Foto: Facebook)

“He estado enfermo durante tres semanas, desde una pequeña tos el día que vi fútbol en Wembley, el 1 de marzo, hasta escalofríos, fiebre y dolor de cabeza cuando abrimos nuestra nueva sede en Londres”.

“Día a día, sentía resaca y malestar, pero seguí como un verdadero héroe, ignorando cada consejo de mi familia”, agregó Matt.

“Los médicos me preguntaron si había estado en China y eso fue suficiente para ignorar el covid-19 y que me dijeran que podría tener un virus estacional, pero me dieron algunos antibióticos por si acaso”.

El padre de familia explicó que, en los primeros días de su enfermedad, no podía salir del sofá y luchaba por mantenerse despierto y respirar adecuadamente.

“Dos horas y no había respuestas del 111 (número de emergencia) y cada día empeoraba”, dijo. “Finalmente, mi esposa no pudo escucharme más y llamó a una ambulancia”.

“Una hora después, vi una luz azul en una operación militar, donde médicos en trajes de materiales peligrosos me dijeron que pensaban que tenía covid-19 y que estaba gravemente enfermo”, continuó.

“Iban a llamar a mi esposa y a mi familia y explicarme que me tendrían que poner a dormir y luego ponerme un ventilador, ya que mis pulmones estaban fallando y tendría un paro respiratorio”.

El príncipe Carlos, de 71 años, también contrajo el Covid-19

“Los que me conocen saben que me gustan los desafíos y desde ese momento he estado luchando con cada respiro, con la promesa de que hasta que no me desmaye, me mantendré despierto para luchar contra esto con todo lo que pueda”.

"Tres días después, comencé a estabilizarme, no es que esté mejorando mucho, es solo que no estoy empeorando", explicó.

Tras tan terrible experiencia, Dockray advirtió a aquellos que aún ignoran los consejos del gobierno de quedarse en casa. “Dejen de arriesgar a sus seres queridos”.

"Me da la oportunidad de advertir a todos y cada uno de ustedes que piensan que son invencibles, o que están incumpliendo todos los consejos para salir sin razón", continuó el padre.

“Cada hora, veo las habitaciones marcadas con una rosa roja laminada, que identifican a los críticos con covid-19, vacías mientras familias se despiden a través del cristal”.

“Para todos los que piensan que pueden tener tos y síntomas leves, o que piensan que no lo tienen porque están bien, no sean idiotas”, agregó.

“No desearía esto a ningún enemigo. Incluso grabé un video a mi esposa e hijo para despedirme porque en un momento casi me rendí debido al dolor y el miedo”.

"Esto no es por simpatía o atención: tengo toda la positividad que me viene de los más cercanos y queridos".

“Cada palabra de aliento equivale a una respiración de rescate para mejorar. Esto es para aquellos que necesitan una patada en el culo para mantenerse fuera del camino: deje de causar pánico, deje de arriesgar a sus seres queridos, haga lo que le dicen y deje que la naturaleza siga su curso”, finalizó Matt.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL NUEVO CORONAVIRUS?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

VIDEO RECOMENDADO

España ya supera a China en fallecidos por covid-19

Coronavirus: España supera a China en fallecidos por el Covid-19

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Coronavirus: casarse en tiempos de pandemia, sin festejo y con Instagram live

Coronavirus: casarse en tiempos de pandemia, sin festejo y con Instagram live