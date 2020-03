Cerca de 500 fieles de una iglesia del vecindario de Georgetown, en el estado de Washington D. C., Estados Unidos , se les ha pedido que se sometan a una cuarentena después de que el sacerdote que dio la comunión y estrechó la mano de los feligreses diera positivo por coronavirus ( COVID-19 ).

El reverendo Tim Cole, de la Iglesia Christ Church, el primer caso de coronavirus en Washington D. C., interactuó con varios feligreses el fin de semana pasado en múltiples misas porque pensó que se había recuperado de la gripe. Resulta que presentaba COVID-19, según informaron representantes del templo.

Cole anunció el domingo que era el “paciente 1” de Washington D. C. y se halla en el hospital. El alcalde de la ciudad, Muriel Bowser, les dijo a los feligreses que se aíslen durante 14 días, según informó FOX 5. Se presume que el párroco del templo dio la comunión y saludó a cerca de 500 fieles ese fin de semana.

El lunes por la noche, la comunidad religiosa anunció otros tres casos confirmados, entre ellos el tecladista y director del coro que asistió a la Iglesia Christ Church. El afectado señaló que se siente como en casa “dadas las circunstancias”, según se lee en la página de Facebook del templo de Georgetown.

De los cerca de 500 feligreses en cuarentena, solo uno, Jim Cannon de la localidad de Silver Spring, le dijo a The Washington Post que no planea someterse a la cuarentena recomendada por las autoridades de Washington D. C. y que en cambio salió a jugar golf con unos amigos el últimos lunes en Reston, Virginia.

El vocero de la Iglesia Christ Church, Rob Volmer, indicó a FOX 5 que cree que Cannon y cualquier otro miembro de la iglesia que no se someta a la cuarentena recomendada que está poniendo en riesgo a otros. “Simplemente no creo que valga la pena el riesgo. Son dos semanas de su vida”, dijo Volmer.

