El coronavirus puede atacar sin piedad a la persona que lo padece, en especial si es un adulto mayor. El daño que realiza el virus a las vías respiratorias puede terminar quitándole la vida a más de un anciano, por lo que cada vez que uno logra superar la enfermedad y ser dado de alta, se festeja con ‘bombos y platillos’.

Un nuevo caso sucedió en Queens, New York. Carolyn Frazier fue diagnosticada con covid-19 y luego de pasar por el tratamiento respectivo, logró curarse, o eso es lo que se creía.

Los doctores permitieron que la mujer pueda ir a casa junto a su familia. El viernes a las 10 a.m. salió del New York Presbyterian Queens Hospital en una ambulancia con dirección a su vivienda en Parson Boulevard, en Flushing, pero no logró llegar con vida.

The New York Post, publicó un reporte en el que Frazier tenía pocos días de haber sido diagnosticada positiva y murió apenas 14 minutos después de que fue enviada a casa.

Los médicos que la atendieron la dejaron ir a pesar de padecer de presión arterial alta y diabetes, dos padecimientos que expertos han señalado como condicionantes para complicar la salud de una persona contagiada con coronavirus. Su edad también influyó.

El Departamento de Policía de Nueva York no sospecha de una mala intención en el proceso, según el reporte.

Queens es el condado con más casos en la Gran Manzana, alcanzando casi 10,000 de los más de 52,000 contagios.

¿Un paciente dado de alta puede contagiar el covid-19?

Los pacientes dados de alta hospitalaria que todavía tienen alguna sintomatología y no han dado negativo a una prueba de laboratorio pueden estar en la capacidad de transmitir el covid-19. Una vez en los domicilios, deberán permanecer en cuarentena 14 días o hasta tener la primera prueba negativa.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de sanidad, explica que la transmisión pueda generar un paciente dado de alta “probablemente sea menor que una persona en los primeros días de desarrollo de síntomas, hasta el sexto día que es cuando el virus es más transmisor”.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

Coronavirus, Colombia: el video viral del Covid-19, la bañan y limpian en las calles

Uruguay rebajará temporalmente salarios públicos y pensiones por Covid-19

