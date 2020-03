Paciente lucha por su vida en cama de hospital pero escribe mensaje de agradecimiento a médicos

Los médicos día a día luchan para salvar a pacientes con coronavirus. Los trabajadores de la salud, a pesar de estar expuestos a la enfermedad, no bajan los brazo y realizan su esfuerzo máximo para salvar vidas, y cada vez que lo logran, los afectados son los primeros en realizar muestras de cariño.

Nic Brown ingresó a la Clínica Cleveland por tener el covid-19 en su organismo. El hombre pasó de estar aislado y luchando contra la enfermedad a estar conectado a un respirador artificial para poder sobrevivir.

“Todos los días que estuve allí, especialmente cuando estaba conectado al respirador y con un soporte de vida completo, el personal escribía en la ventana los objetivos que debía alcanzar cada día”, explica Nic, según informa Cleveland Clinic.

Nic ya no se encuentra en cuidados intensivos, pero recuerda que durante esos días leyó un mensaje que decía: "te llevaremos a casa".

Mientras era tratado, el hombre le pidió a una de sus enfermeras que lo ayudara a escribir un mensaje de agradecimiento en la ventana que lo separaba del equipo médico. Quería mostrar solidaridad con ellos por lo que escribió una carta.

“Te vi trabajar duro para mantenernos vivos a mí y a los demás, soy incapaz de agradecerte todo el tiempo que me dedicaste. Aunque probablemente nunca tendré la oportunidad de devolverte todo ese amor y apoyo, quiero que sepas que creo que todos ustedes son increíbles”, escribió Nic.

"Parte de por qué dejé la nota en la ventana es porque no sé si alguna vez he visto personas tan desinteresadas en mi vida. Realmente vi amor a través de ellos. No me conocen, pero me cuidaron como si fuera un miembro de su familia. Eso ha cambiado la vida “, explicó.

Nic vive con su esposa, Cassie, su hijo y dos hijas. No tiene claro cómo contrajo el coronavirus.

“Vivimos en una comunidad rural, en el condado de Tuscarawas. Cuando me dio dolor de cabeza y fiebre, y luego tos, pensé que tenía gripe “.

Su historial médico no lo ayuda. A lo largo de su vida incluye episodios de asma y de arritmia cardíaca. Nic fue a una clínica cercana a su casa por una posible neumonía. Tras ser tratado por dicha enfermedad, se desmayó y fue trasladado a unas pocas cuadas del Hospital Cleveland Clinic Union de Drover, Ohio, donde dio positivo por covid-19.

“Realmente no entiendes la vulnerabilidad del cuerpo humano hasta que te enfrentas a algo como esto. Hubo un momento durante este proceso en el que el hospital contactó a mi esposa y tuvo que discutir sobre las opciones de, si llegaba el momento, poner fin a mi vida. Mi mensaje es que todos tomen más en serio el impacto que este virus puede tener en una persona “, relata Nic.

Según Eduardo Mireles-Cabodevila, MD, neumólogo y director de MICU de la Clínica Cleveland, Nic se encontraba entre el primer grupo de pacientes con COVID-19 tratados en el hospital.

“Hemos aprendido mucho de Nic y de nuestros otros pacientes con coronavirus. Cuando se produce una enfermedad crítica, la forma en que se recuperan los pulmones y otros órganos tiene que ver con la enfermedad en sí misma y con la forma en que la tratamos. Establecimos un enfoque de protocolo para que pudieran sanar mientras le daban terapias para controlar el virus “, explica del doctor.

El Dr. Mireles-Cabodevila y el personal del MICU también han ideado formas de tratar a sus pacientes, al tiempo de proteger a los cuidadores tanto como sea posible. Usan las ventanas de la habitación para comunicarse con los pacientes aislados, como Nic.

“Y no son solo los escritos. Utilizamos el signo OK y” pulgares arriba “y otros gestos con las manos. Este virus ha sido una barrera para la comunicación, pero también nos ha enseñado que si está abierto a nuevas ideas, hay muchas formas diferentes de comunicarse. Y es por eso que el mensaje que Nic nos ha devuelto ha resonado en muchos niveles diferentes. Significa mucho ”, agrega el Dr. Mireles-Cabodevila.

