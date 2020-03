Muchas personas aún no asimilan la gravedad del coronavirus. La pandemia se expande día a día y deja miles de muertos pero aun existen algunos que creen que nunca ‘tocará su puerta’. Continúan con su rutina con normalidad, sin preocupaciones. Todo cambia cuando alguien cercano se enferma. Este es el caso de Joanna Jacob.

La joven no creía que el covid-19 le afectaría. Su vida social no se detuvo a pesar que la enfermedad avanzaba de manera veloz, pero nunca imagino que alguien en su hogar termine falleciendo: su padre.

Por medio de una publicación en Facebook, Joanna compartió que al principio no había comprendido la gravedad del brote del coronavirus.

“Hace dos semanas, tenía la misma actitud que muchos: ‘esto no me afectará’. Seguía con normalidad y no creía todo lo que veía en los medios”, escribió.

“Egoístamente, estaba más preocupada por mi vida social que por la vida de los vulnerables, sin tener en cuenta que la mitad de mi familia inmediata actualmente cae en esa categoría de alto riesgo”, agregó.

El padre de Joanna, Jon Jacob, era una persona sana, sin problemas respiratorios, pero de un momento a otro comenzó a presentar tos y fiebre, por lo que siguió las recomendaciones de la autoridades sanitarias y se quedó en casa.

La joven tenía que dejar comida en la puerta de la casa, pero él no la dejaba entrar. “Esa fue la última vez que lo vi”, revela.

Para el jueves, su padre estaba inconsciente en la cama de un hospital siendo ventilada con altas cantidades de oxígeno.

“No pudimos visitarlo o hablar con una enfermera o médico cara a cara. Confiamos en las conversaciones telefónicas diaria de un solo miembro de la familia”, señaló.

El 23 de marzo las cosas empeoraron y los médicos les informaron que no había nada más que se pueda hacer.

“No pudimos decir adiós o sostener su mano mientras se escabullía pacíficamente”, finalizó.

Luego de vivir en carne propia lo que significa el coronavirus, Joanna suplica a las personas a tomar conciencia sobre la enfermedad.

“Si sigues ignorando los consejos y uno de tus seres queridos se enferma, no podrás visitarlo. No podrás decirles cuánto los amas y será una mano de enfermera la que tengan en lugar de la tuya. Ni siquiera pasarás tiempo llorando con familiares y seres queridos. Pasarán al menos 12 semanas hasta que puedan hacer eso”, advirtió.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

Video de realidad virtual revela cómo el coronavirus afecta a los pulmones

