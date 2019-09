¿Dayanita salió de ‘El Wasap de JB’? Jorge Benavides revela qué fue lo que le pasó a la popular actriz transgénero

► Niño que ayuda a su padre en su trabajo de albañil conmueve a miles de usuarios en México



► ¿Cuál es el Código Postal de Lima, Callao y todo el Perú? Conócelos



¿Dónde está Dayanita? Esa fue la pregunta que se hicieron los seguidores de la actriz transgénero peruana al no verla en ‘El wasap de JB’ el pasado fin de semana. Su ausencia desató toda clase de especulaciones en redes sociales, al punto que el mismo Jorge Benavides, líder y productor del mencionado espacio humorístico, tuvo que pronunciarse sobre el tema.

Pero antes de responder primero sobre su paradero, muchos desconocen quién es en realidad Dayanita. ¿Cómo llegó a formar parte del popular programa de Latina?, ¿cuáles fueron sus inicios en el mundo de la comicidad?, ¿en qué otros programas ha participado?, son algunas de las interrogantes que más de uno que no está familiarizado con su trabajo.

Nacida como Max Orlando hace 21 años como hijo único en un hogar de la ciudad de Pucallpa, en Ucayali, Dayanita supo desde muy niño que vivía en un cuerpo que no era de él al verse al espejo. “A mi mamá le conté a los 9 años que yo era un chico gay y ella, llorando, me dijo que me iba a apoyar en lo que necesitara pero sin que mi papá se enterara”, reveló a Al Sexto Día.

Y así fue durante un año en el que llevó una doble vida ya que, para evitar una golpiza de parte de su padre, que era homofóbico, se comportaba como un varón en casa pero cuando salía a trabajar, se ponía a bailar en las calles mientras vendía caramelos para llevar un pan a su madre en casa. Todo parecía ir bien hasta que los rumores sobre su otro yo sentenciaron la frágil relación que tenía con su padre.

“Vino a casa un día y me dijo ‘A ver baila, si te gusta bailar, baila como mujer, muévete’. Ahí mi papá me empezó a maltratar”, confesó Dayanita, recordando que su padre lo golpeaba con un zapato en la cabeza. “Un día yo le dije a mi papá que se iba a arrepentir y que cuando muriera, yo no estaría a su lado”, contó la actriz transgénero sobre el día que huyó de casa con 12 años.

Sin embargo, cuando se encontraba en busca de una vida mejor, unas personas inescrupulosas con la promesa de trabajar en una casa cuidando a una niña, la llevaron con engaños a un prostíbulo donde la forzaban a consumir drogas y a drogar a los parroquianos que pagaban para tener relaciones con ella.

Tuvieron que pasar varios años para que la mujer ahora convertida en Dayanita hallara la segunda oportunidad que tanto anhelaba. Después de participar en shows callejeros, pasó a ser parte del elenco de una obra teatral a la que un día asistió a una de sus funciones Jorge Benavides con varios artistas de ‘El Wasap de JB’.

“Un día va (a la función de la obra teatral) el señor Jorge Benavides junto al elenco de ‘El Wasap de JB’ y ahí es donde vieron mi trabajo. En esa función sentía que todos ellos se divirtieron, ya que me felicitaron (por mi actuación)”, manifestó Dayanita, que posteriormente fue invitada a formar parte del mencionado programa humorístico.

Con cada programa, la legión de seguidores de Dayanita crecía ya que el público se deleitaba con sus imitaciones de “Sorpresheyla” o “El Espartano”, al punto de ser invitada al programa ‘El Valor de la Verdad’ conducido por Beto Ortiz, en la que respondió una serie de preguntas relacionadas a su vida antes de alcanzar la fama para llevarse 10 mil soles.

Pero lo que todos desean saber es el por qué Dayanita no estuvo presente el pasado fin de semana en ‘El Wasap de JB’. Jorge Benavides, quien en más de una ocasión la calificó como “una actriz talentosa”, esclareció todos los rumores al justificar su ausencia por problemas de salud y adjuntar una foto de ella mientras se recuperaba en casa.

El popular JB explica la ausencia de Dayanita del programa cómico que lidera. (Foto: Jorge Benavides en Facebook)

“Para todos los que me preguntaban porque Dayanita no estaba en el casting de Arturito. ¡Aquí está la respuesta! ¡Dayanita está con VARICELA! y le han dado descanso médico por una semana. ¡La próxima semana la tendremos nuevamente entre nosotros! Que te recuperes pronto Dayanita”, se lee en la publicación que Jorge Benavides hizo en Facebook.

Por su parte, Dayanita también se dirigió a sus fanáticos a través de Instagram. “Chicos bellos y chicas hermosas, muchas gracias por sus buenas vibras. Me enfermé con varicela pero ya me estoy recuperando. Gracias a ustedes por su apoyo incondicional. Los amo a todos y gracias a toda mi familia de trabajo por sus buenos deseos”, escribió.



Dayanita también reveló el motivo de su ausencia de 'El Wasap de JB'. (Foto: @dayanita_show en Instagram)

Si bien es una de las enfermedades infantiles más conocidas al provocar fiebre y molestos salpullidos por todo el cuerpo, la varicela cuando se presenta en adultos puede llegar a ser peligrosa e incluso hasta mortal ya que uno de cada mil casos puede presentar una alteración a nivel cerebral y en uno de cada 100 mil, una encefalitis.

En las mujeres embarazadas puede provocar malformaciones en el feto y un 10% de los casos en hombres y mujeres pueden tener complicaciones de tipo respiratorio que pueden desembocar en neumonía. Tales complicaciones, de no ser tratadas adecuadamente, pueden causar la muerte, especialmente si pueden desembocar en una meningitis, quistes cerebrales o infarto.

Para menores de 13 años se requiere una dosis de vacunación, mientras que los mayores a esta edad necesitan dos. Sin embargo, está contraindicada en mujeres embarazadas. Las personas que corren el riesgo de sufrir varicela son aquellas que tienen unas defensas bajas, los niños prematuros y los recién nacidos, y se contrae por transmisión especialmente al estornudar o toser.

También se contagia al estar en contacto con objetos que han sido tocados por un enfermo de varicela por lo que se recomienda el permanecer aislado unos días para evitar el contagio a terceros.