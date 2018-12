Le dice a sus hijos que Papá Noel no existe porque se quedó sin dinero para comprar regalos

La mayoría de padres de familia inculca en sus hijos la creencia de que Papá Noel existe pues se trata de una antigua costumbre que aviva la fantasía que rodea las celebraciones por Navidad. Sin embargo, una madre soltera se vio obligada a hacer todo lo contrario debido a un desolador motivo. Ocurrió en el Reino Unido.

Se trata de Suzanne Coates, una mujer de 29 años de edad que tuvo que decirle a sus hijas Bethany, de 11, y Gracie Mae, de 5, que Santa Claus no existe porque el sistema de crédito universal de su país la dejó sin dinero para comprar regalos.

Ella contó a Hull Daily Mail que solamente le quedó un monto de 34 libras para que sobreviva junto a sus pequeños. Esto, luego de que obtenga un empleo como limpiadora, lo que significaba que tenía que abandonar el subsidio destinado a "solicitantes de empleo".

"Me siento muy mal porque les dije a las niñas que Santa no es real. Lo hago, voy de compras, pongo sus regalos. Les conté todo", dijo la mujer bastante mortificada por la noticia que le dio a sus hijas poco antes de celebrar la Navidad.

"He estado llorando mucho últimamente. He estado atravesando un carrusel de emociones constantemente, estresándome al respecto. No quería decírselo pero no tuve opción", añadió.

La mujer dijo que siempre estuvo decidida a conseguir trabajo para mejorar la vida de sus pequeñas, pero ahora desea no haber aceptado el empleo pues se quedó sin el subsidio necesario para solventar los gatos de la Navidad.

Afortunadamente, Coates dijo que sus hijas han sido muy comprensivas, y que confían en que, con el pasar del tiempo, las cosas mejorarán y pasarán una muy feliz Navidad llena de regalos.