El Mundial de Francia 98 sigue siendo, hasta hoy, uno de los torneos más recordados por los hinchas del fútbol, quienes esperan con ansias el inicio de Qatar 2022. Uno de los futbolistas que deslumbró en aquella competición fue Dennis Bergkamp, el delantero holandés que se convirtió en el goleador de su selección con tres tantos, el último de ellos calificado como una “genialidad”.

Bergkamp apareció en todo su esplendor en los cuartos de final de Francia 98, frente a la selección Argentina, cuando el partido estaba igualado 1-1. Corría el minuto 90 y aprovechó un pase largo de Frank De Boer para amortiguar el balón con gran calidad y, a su vez, eludir al defensor Roberto Ayala con un recorte. Frente al arquero Roa, definió con la parte externa de su botín derecho y la clavó en el ángulo.

Dennis Bergkamp festeja el gol del triunfo ante Argentina, en la Copa del Mundo de 1998. (Foto: RABIH MOGHRABI / AFP)

El gol le permitió a Holanda acceder a la semifinal y, para el lamento de los fanáticos de Bergkamp fue, a la postre, su última obra de arte en un Mundial. Unos días después de que Holanda fuera eliminada por Brasil en una dramática definición por penales, anunció que no jugaría la próxima Copa del Mundo, a la que todos daban a Países Bajos como clasificada.

El holandés tenía apenas 29 años y viajar por tierra a las sedes de Corea Japón era prácticamente imposible. A Francia había llegado en barco y trasladarse por esa vía hasta lejanas tierras lo tenía “fastidiado”, como calificaron varios medios de la época.

Su fobia a los aviones

En junio de 1989, un avión que había salido de Ámsterdam a Surinam con 182 pasajeros y nueve tripulantes se estrelló. Según informaron diarios de la época como El País, 168 personas murieron y entre las víctimas se encontraban 23 futbolistas surinameses que militaban en la primera división de Holanda.

La noticia afectó a Dennis Bergkamp, quien tenía 20 años y ya se perfilaba como una de las estrellas del Ajax, equipo de la Eredivisie en el que militó hasta 1993.

Gracias a sus grandes actuaciones, fue convocado por la ‘Naranja Mecánica’ y las primeras competiciones relevantes que disputó fueron la Eurocopa de 1992 y el Mundial de Estados Unidos 1994.

Precisamente, en la Copa del Mundo de ese año, ocurrió otro hecho que lo convenció de no volverse a subirse a un avión. En uno de los traslados de la selección europea, según recuerda El País, “un periodista le gastó una broma a una azafata sobre la colocación de una bomba”. Este episodio impactó a Bergkamp, quien prometió nunca más volar.

Pese al incómodo momento, Bergkamp tuvo un Mundial destacable y anotó tres tantos en el Mundial de 1994.

En fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994, Holanda se enfrentó a Marruecos. El partido fue favorable al equipo europeo por 2-1 y Bergkamp anotó uno de los tantos. (Foto: Kazuhiro NOGI / AFP)

Las cláusulas para no subirse a un avión.

Después de darse a conocer en el Ajax, el elegante jugador holandés tuvo un corto paso por el Inter de Milán y en 1995 recaló en el Arsenal, donde se convirtió en la máxima figura, hasta el año 2006.

Su fobia a los aviones llevó a Bergkamp a incluir en sus contratos cláusulas que le eximían volar en avión. Por ese motivo, estuvo ausente en muchos partidos de visitante del equipo inglés y las veces que se animó a participar, tuvo que recorrer varios kilómetros por tierra para llegar a España, Alemania, o algún otro país del continente europeo.

Dennis Bergkamp es considerado uno de los mejores futbolistas que pasó en la historia del Arsenal de Inglaterra. (Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP).

“En las negociaciones de contrato, si el Arsenal decía 1 millón, al instante afirmaba ‘pero vamos a deducir 100 mil porque no vuelas con el equipo’. Y yo lo aceptaba”, relató en su autobiografía.

La despedida de Holanda

La Eurocopa 200 fue el último evento internacional que Dennis Bergkamp disputó con los Países Bajos. Debido a que tuvo lugar en Bélgica y su país, no era necesario desplazarse largos tramos y el delantero de 31 años estuvo presente en los encuentros.

Lamentablemente, no pudo despedirse a lo grande con una de las anfitrionas, pues fue eliminada por Italia en tanda de penales, en una de las semifinales del torneo. ‘El ‘Hombre que no vuela’, como lo apodaron en Inglaterra, ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar desde los once pasos. Fue reemplazado por Clarence Seedorf en el minuto 86.

Pero no solo Bargkamp fue el gran ausente de la Copa del Mundo 2002, sino todo el plantel de Holanda. En uno de los hechos más sorpresivos del mundo del fútbol, quedó eliminada en las Clasificatorias de Europa y se puso fin a una brillante generación de futbolistas.

