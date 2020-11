“Esto para mí es una obligación, porque es lo mínimo que se le puede dar y no va alcanzar nunca jamás”, fueron las primeras palabras de uno de los miles de seguidores de Diego Armando Maradona , que, a las afuera de Casa Rosada, en Buenos Aires ( Argentina ), esperan la oportunidad para brindarle un último adiós a quien fuera el mejor futbolista de todos los tiempos. La historia de este hincha no pasó desapercibida pues llegó hasta la sede del Poder Ejecutivo argentino de rodillas brindándole un homenaje a su ídolo.

Diego Armando Planes tiene 26 años y recibió su nombre en honor al exfutbolista argentino. A pesar de su juventud, el chico de la ciudad de Zárate se considera uno de los hinchas más acérrimos del ‘Pelusa’, es por eso que no dudó en brindarle un impactante homenaje a su llegada a Casa Rosada.

“Decidí venir de rodillas desde la 9 de julio, no por promesas sino porque es Dios y ante Dios de rodillas”, fue lo que declaró el joven a las cámaras de Telefe que lo entrevistaron al ver cómo se movía en la innumerable fila que espera para ver al astro argentino.

“¿Qué fue Diego para ti?”, le consultó el periodista al joven, quien no dudó en definirlo en afirma que es “Dios. Es la única palabra que puedo usar. Vamos a despedir a Dios”. Diego Armando Planes viajó toda la noche para llegar a las 7 am a Buenos Aires y sumarse a la fila de fanáticos que buscan despedirse del más grande de todos los tiempos.

“Hoy no llora Argentina, hoy llora el mundo. Llegué a Capital a las 7.30 de la mañana, llegué y me apuré para estar en la cola y de ahí ya me arrodillé, y voy a llegar hasta verlo de rodillas. Porque yo quiero que él me reconozca y cuando esté en el cielo, aunque sea un segundo, me patee un penal y yo se lo ataje. Es lo único que quiero”, comentó Diego Armando Planes ante de llorar en vivo.

MÁS SOBRE HISTORIAS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

“No quiero un monumento, yo quiero que me embalsamen”: El deseo de Diego Armando Maradona