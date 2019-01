Se divorció de él hace 20 años, pero decide donarle un riñón para salvar su vida

Mary Ziegler y Bill Henrichs contrajeron matrimonio apenas apenas cumplieron la mayoría de edad, lo que motivó que muchos pensaran que su relación duraría para siempre; sin embargo, y luego de 23 años, ambos llegaron a la conclusión de que ya no eran una pareja.

"Nuestros intereses fueron diferentes", explicó Ziegler, de 62 años. "Pero nosotros siempre fuimos buenos amigos, y a pesar de que acabábamos de separarnos, la familia era una parte muy grande e importante de nuestras vidas", agregó, detallando que decidieron mantener una buena relación a pesar del inminente alejamiento.

La pareja, que concretó su divorcio en 1995, solía encontrarse frecuentemente en algún supermercado o algún restaurante en la ciudad en la que residen: St. Cloud, en Minnesota, Estados Unidos; no obstante, jamás pensaron protagonizar una insólita historia que dio la vuelta al mundo tras compartirse en redes sociales.

Y es que cuando le informaron a Bill que necesitaba un trasplante, grande fue la sorpresa de toda la familia al descubrir que, de tantos donante posibles, había solamente una persona que era compatible: Ziegler, su ex esposa.

"Todo empezó a apuntar hacia mi dirección, así que me hice un análisis de sangre y resultamos ser una coincidencia perfecta", recordó Mary en una entrevista al canal de televisión Fox 9. "Para mí no fue ni siquiera una decisión, fue como si me llamase para ayudarlo a rastrillar hojas", aseguró la mujer.

Ocho meses después, Bill ingresó a la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota) para ser operado. Tras la cirugía, el equipo médico aseguró que todo el proceso se dio de la mejor manera posible: la donante recibió el alta en tres días, mientras que el paciente estuvo en observación solamente por dos semanas.

Henrichs contó que él estuvo muy agradecido la increíble generosidad de su ex esposa, pero que no pudo evitar sentirse preocupado durante las horas previas a la cirugía. "¿Qué hago si algo te pasa?" le dijo a Ziegler.

"Ella me dijo: 'si algo pasa, es lo que tenía qué suceder'", recordó Henrichs. "Hablamos de ello un poco, y ella me hizo sentir mejor. Y desde luego dije 'gracias´. Lo que ella hizo es increíble. Todavía le agradezco cuando me despierto por la noche y pienso en ello".