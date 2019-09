"Dragon Ball": Akira Toriyama en problemas por viejos comentarios que lo conectan con el Maestro Roshi

Cuando se trata de celebridades públicas o personajes reconocidos internacionalmente, es un poco complicado dejar algunas cosas en el pasado. Esto ahora le sucedió a Akira Toriyama, famoso mangaka creador de la franquicia de "Dragon Ball", que se ha metido en problemas por unas declaraciones que hizo muchos años atrás y ahora lo relacionan con el Maestro Roshi.

Gracias a la proliferación de Internet y el alcance de las redes sociales, muy pocas cosas en el pasado se han quedado allí, en especial cuando es un reconocido artista en todo el mundo. Uno de los casos más recientes y polémicos fue lo que sucedió con James Gunn, quien fue despedido por Disney luego de unos tweets ofensivos que publicó hace varios años.

A pesar de que ese caso terminó con una disculpa pública y la re-contratación del director de cine para la compañía, lo cierto es que la revelación de sus acciones dejó al descubierto una faceta que nadie conocía o pocos recordaban de él. Pues ahora pasará lo mismo con Akira Toriyama, famoso mangaka creador de "Dragon Ball".

Recientemente se ha vuelto a recordar una entrevista que dio Toriyama sobre el caso de ser corto de vista en 1987. En la misma, él intenta sonar gracioso y hacer una broma sobre lo difícil que es no ver bien de lejos, pero muchos ahora lo relacionan con el Maestro Roshi por un evidente motivo.

¡Cuidado! Una vez que lo leas puede que no vuelvas a olvidar este lado de Akira Toriyama.

"No creo que haya nada bueno en ser corto de visa. Cuando vas a la piscina o a la playa, ¡no puedes ver a las chicas en sus bikinis! ¡Demonios! Rápidamente, me pongo mis anteojos, ¡pero resulta que esa chica es en realidad una mujer anciana!" comentó Akira Toriyama en la entrevista.

"Eso me pasa muy a menudo. Una vez fui a un baño termal mixto, ¡pero no pude ver nada porque no estaba usando mis lentes! Me dieron ganas de llorar. ¡Maldita sea ser corto de vista! Todos porfavor tengan cuidado con sus ojos," finalizó su declaración.

Más que el creador del manga de "Dragon Ball", parece ser que era una versión real del Maestro Roshi, ya que sus acciones y palabras se asemejan mucho a lo que haría o diría este personaje en una situación similar.

¿Será que hizo a este anciano a su semejanza? En el tiempo que "Dragon Ball" se hizo popular, era muy común utilizar ciertos estereotipos, como el anciano pervertido o el niño héroe, tópicos que se usaron para los primeros mangas de la franquicia.

Puede que haya sido este el caso con el Maestro Roshi y no necesariamente un reflejo escondido de la personalidad de Toriyama. Haya sido una broma o no, ahora muchos creen que ambos comparten un "picante" secreto.