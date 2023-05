Millones de personas que sueñan con ganar la lotería recurren a los números de su elección, que por lo general son fechas especiales. En China, una mujer le dictó al dueño de una tienda la cifra que había elaborado, pero rechazó el ticket tan pronto comprobó que había sido mal tipiado. Un error del que hoy se arrepiente, pues el hombre que se quedó con el boleto resultó ganador del premio mayor.

El pasado 4 de mayo, una mujer se trasladó a su tienda favorita, en la ciudad de Zigong, Sichuan, para comprar un ticket de lotería. No obstante, antes de realizar su jugada, reflexionó por varios minutos frente a una computadora para elegir sus números de la suerte, según el portal news.hnr.cn.

Tras tener listo el número, se dirigió al mostrador donde se encontraba el dueño de la tienda y en vez de entregarle la nota con lo que había escrito, se lo dictó.

“Normalmente estoy ocupado. Les pido que me escriban (los números de lotería que los clientes quieren comprar) para no cometer un error. Ella podría haber estado apurada ese día, así que simplemente me lo leyó”, dijo el hombre de apellido Zhu.

Tecleó por error y cliente rechazó ticket

Este acto no fue el más recomendable para la apostadora, pues el dueño tecleó por error la cifra y se negó a pagar por el ticket cuando lo vio impreso. Zhu trató de convencer a la mujer que se quedara con el ‘billete’, pero ella se opuso.

“¿Por qué no tomas este boleto de lotería? ¿Y si realmente ganas?”, le dijo el hombre a la china para tratar de convencerla.

La mujer, de aproximadamente 40 años, insistió en que quería un ticket con los números de su elección, algo a lo que accedió finalmente el dueño de la tienda.

Zhu se quedó a regañadientes con el ticket y tuvo que pagar de su propio dinero 18 yuanes (poco más de dos dólares y medio). Fue la mejor decisión, pues al poco tiempo se enteró que los números le habían traído suerte. El chino ganó 300 mil yuanes (más de 43 mil dólares).

Parte del dinero será destinado en la futura boda de su hijo, según reveló el hombre a medios locales.