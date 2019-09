Las confesiones de Eduardo Santamarina: alcoholismo, lujuria, infidelidades y un pasado lleno de excesos

Eduardo Santamarina es un actor mexicano conocido en el mundo de las telenovelas y teatro, además de haber participado ocasionalmente en el cine. El intérprete de 50 años goza de fama internacional por su participación en varias producciones exitosas como “Marisol” (1997), “Rubí” (2005), “Yo amo a Juan Querendón” (2008), entre otras.

El famoso actor hizo su carrera a partir de los años noventa y formó parte de varias telenovelas que se convirtieron en un gran éxito. Ahora, Eduardo Santamarina trabaja en la nueva temporada de “El Señor de los Cielos”.

Su carrera actoral es conocida y su vida personal ha estado expuesta a la mirada pública. En varias entrevistas que realizó a diferentes medios, Eduardo Santamarina contó fuertes episodios sobre su difícil pasado.

El actor mexicano confesó que durante años luchó contra su adicción al alcohol. Llevó una vida desordenada, reconoció que fue infiel a sus exparejas y que mantuvo relaciones íntimas sin protección.

ADIICCIÓN AL ALCOHOL

El galán de “Rubí” reconoció que sus problemas con el alcohol comenzaron desde que tenía 15 años. Eduardo Santamarina contó que era un chico tímido y que eso lo orilló a probar su primera bebida alcohólica con el fin de poder comunicarse con los demás.

Al ver que el alcohol lo ayudaba a ser más sociable, se enganchó. "Ahí empezó mi carrera de alcohólico", confesó al programa de Mara Patricia Castañeda.

En una entrevista para el programa “Hoy”, en 2018, Eduardo Santamarina confesó que esta adicción fue muy difícil de superar y que lo llevó a tener una vida desordenada. El galán de novelas mexicano rompió el silencio para hablar sin tapujos sobre el problema que casi acaba con él.

En exclusiva @lalosantamarina comparte en qué momento tocó fondo y decidió alejarse del alcohol...#PonleLaColaAlBurro pic.twitter.com/SiyZGjuafO — Programa Hoy (@programa_hoy) November 14, 2018

"Ya no lo disfrutaba. La diferencia entre un bebedor social y un alcohólico doble AA como yo, es que yo no puedo parar. El bebedor dice ¿sabes qué? Ya me voy a descansar, mañana tengo chamba y se va. Y yo no", dijo en una entrevista.

Santamarina contó que podías beber durante días seguidos, sin parar. Cuando se dio cuenta que el alcohol estaba afectando su vida personal, recurrió a la Asociación de Alcohólicos Anónimos.

“Cuando ya la empiezas a padecer, ya tú solo porque es algo muy personal. Tú solo decides, nadie te puede decir quién es, eres o no. Toqué fondo, claro. Fue una necesidad, un vacío y unas depresiones terribles”, contó el actor al programa “Hoy” de Televisa.

El actor mexicano también reveló que uno de los motivos más grandes que lo llevaron a dejar el alcohol fue la muerte de su padre, quien sucumbió a la cirrosis. Dicho mal se le complicó con la diabetes que padeció por años.

Ahora, Eduardo Santamarina lleva más de 14 años sin tomar alcohol. Algo que quiere enseñarles a sus tres hijos.

“Siempre el principio de la película es muy bonito y sí me divertí, yo no digo que no, pero el final de la película es terrible porque tocas fondo, es una enfermedad”, reconoció el actor.

LUJURIA E INFIDELIDADES

Esa no fue la única confesión que hizo, Eduardo Santamarina dijo que fue infiel a sus exparejas. Acepta que en varias ocasiones dañó a las personas con las que mantuvo una relación y que él vivió la misma situación.

“Fui muy ojo alegre, tú lo sabes y lo reconozco claro. Todo llega cuando te tenga que llegar, todo llega a su momento y mira hoy no me arrepiento porque no deja de ser un aprendizaje”, dijo.

En entrevista con Ricardo Escobar para el programa ‘Hoy’, el protagonista de telenovelas indicó que no se arrepiente de todas las relaciones que tuvo antes de encontrar a su actual esposa Mayrín Villanueva, a quien conoció en 2007 cuando estelarizaron juntos la producción “Yo amo a Juan Querendón”.

“Todas esas lecciones de vida que yo viví, que hice mucho daño también en mis relaciones anteriores, dañé a muchas de mis parejas, claro que sí y también me dañaron a mí”, afirmó el actor, quien además de su exesposa Itatí Cantoral, fue pareja de Susana González.

afición que tenía sobre todo antes de su matrimonio con Mayrín Villanueva, el actor reconoció que hizo algo peor.

Santamarina dijo que precisamente su problema de adicción con el alcohol lo llevó a no sólo estar con varias mujeres al mismo tiempo sino a no protegerse durante el acto sexual. Un hecho del que no se siente orgulloso para nada pero que reconoce con toda sinceridad.

“Sí, sí, y no acordarte. De eso que te acostabas con una princesita y te levantabas con una rana”, dijo entre risas pero en serio.

“A veces sí, a veces no, a capella. Le tienta uno ya saben a quién. Pero siempre me he hecho exámenes y he chequeado porque uno si no tiene salud no tiene nada”, aclaró.

El famoso actor ha vivido de todo y precisamente porque sabe de lo que habla ha querido compartirlo con sus hijos mayores, Roberto y Eduardo, fruto de su relación con Itatí Cantoral, con el fin de que al menos sepan los riesgos de las malas decisiones.

Su actual esposa es Mayrín Villanueva y desde el 2009 está casado con ella, con quien ha tenido solo una hija, mientras que con su expareja tuvo dos.