Las personas que sobrepasan los 2 m deben enfrentarse a un sinfín de dificultades diariamente y de ello puede dar fe el atleta Morteza Mehrzadselakjani. Desde que se iniciaron los Juegos Paralímpicos en París, el iraní de 2.46 m no pudo encontrar una cama a su medida y se vio obligado a pernoctar en el suelo. Su particular caso se dio a conocer esta semana y dio la vuelta al mundo.

Con 2.46 m, Morteza Mehrzadselakjani no solo se ha convertido en el atleta paralímpico más alto de la historia, sino que puede jactarse de ser el segundo hombre más alto del planeta en la actualidad.

Su gran estatura ha permitido que el seleccionado de Irán sea un firme candidato a coronarse con la medalla de oro. En la ronda preliminar, por lo pronto, venció con autoridad a Alemania, Brasil y Ucrania.

Encontró su cama a la medida

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Mehrzad, como es conocido. El gigante iraní se vio obligado a dormir en el suelo, luego de que la organización no construyera a tiempo una capa idónea para él. En Tokio 2020 no había tenido ese problema, según recordó su entrenador Hadi Rezaeigarkani.

“No tiene una cama especial, pero tiene en mente el objetivo más importante. Para él no importa si se va a tumbar en el suelo o si no va a tener suficiente para comer. En cualquier caso, tiene la mente puesta en convertirse en campeón”, dijo Hadi a Olympics.com.

Tras viralizarse la historia del gigante iraní, los organizadores de los Juegos Olímpicos solucionaron el asunto en poco tiempo, según indicó CNN.

“El equipo de París 2024 recibió una solicitud del Comité Nacional Paralímpico (CNP) de Irán y respondió proporcionando dos extensiones a la cama estándar. El CNP iraní no hizo ninguna otra petición a París 2024, pero las dos extensiones no fueron suficientes. Ahora se pusieron a disposición extensiones adicionales”, dijo el IPC en un comunicado.

A temprana edad, Mehrzada fue diagnosticado con acromegalia, una afección que provoca un exceso de la hormona del crecimiento. Durante su adolescencia, sufrió un accidente de bicicleta y tuvo una fractura de pelvis, lo que impidió que su pierna derecha creciera y que se haga más corta que la izquierda.