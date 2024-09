El teléfono se ha vuelto imprescindible en nuestra vida diaria, pero puede convertirse en el principal enemigo en época de exámenes o competiciones de alto nivel. En el quinto día de los Juegos Paralímpicos París 2024, Giacomo Perini fue despojado de su medalla de bronce tras competir con su celular en el bote que usó en la disciplina de remo. Las autoridades indicaron que el atleta violó la regla, pero él alegó que fue tan solo un “descuido” y que no sacó provecho del dispositivo.

El último domingo, el italiano Giacomo Perini terminó en tercer lugar en la final de scull individual masculino PR1, una prueba en la que utilizan sólo los brazos y los hombros para remar.

Si bien se adjudicó la medalla de bronce, la alegría le duró muy poco tiempo al atleta de 28 años, tras el anuncio de descalificación del Comité Ejecutivo de World Rowing. ¿Qué pasó? Se descubrió que Perini tenía un teléfono celular en el boque que utilizó para la competencia.

“En la final de individuales masculino PR1, se descubrió que el atleta italiano estaba usando equipo de comunicaciones durante la carrera, en violación de la regla 28 y el Apéndice R2, Reglamento de la regla 28″, indicó un comunicado de World Rowing.

Según The Independent, la norma establece “no se permite ninguna comunicación con la tripulación desde fuera de la embarcación utilizando equipos eléctricos o electrónicos”.

La defensa de Giacomo Perini

En su defensa, el atleta italiano aseguró que fue solo un descuido y que no sacó ventaja del equipo. El teléfono se encontraba en una pequeña bolsa en la embarcación, al lado de una botella de agua.

“No me encontraron simplemente porque nunca usé el teléfono móvil en el barco. Le di el teléfono al jurado para que vieran que la última llamada era de la noche anterior, con la psicóloga”, dijo Perini a la agencia de noticias ANSA.

“Las reglas no dicen que no puedas llevar el teléfono, sino que no puedes comunicarte”, agregó.

Pese a que la Federación Italiana de Remo presentó un recurso ante las autoridades, este fue rechazado. No obstante, apelará la decisión ante el Comité Ejecutivo Mundial de Remo.

Tras la descalificación de Perini, Erik Horrie, quien había culminado cuarto, se quedó con la medalla de oro. En tanto, el británico Benjamin Pritchard se adjudicó el oro y el ucraniano Roman Polianskyi ganó la plata.

